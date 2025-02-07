На Печерській площі демонтують незаконні МАФи: що буде на їхньому місці

У Києві на Печерській площі почали демонтаж тимчасових споруд, термін дозвільної документації яких сплив.

Про це повідомляє КИЇВ24.

За інформацією Департаменту територіального контролю міста Києва, після завершення демонтажу звільнену ділянку облаштують як пішохідну зону.

Роботи виконують кілька бригад із залученням спецтехніки: підйомних кранів та вантажних автомобілів.

Як зазначає телеграм-канал "Київ Вайб твоєї столиці", комунальники вже очистили понад 180 м² території та частково вивезли конструкції.

Фото: "Київ Вайб твоєї столиці"; КИЇВ24