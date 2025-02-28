На Жуковому острові хочуть звести гаражі для яхт: Департамент культспадщини погодив будівництво
Департамент охорони культурної спадщини КМДА погодив будівництво елінгів (гаражів для яхт) на території ландшафтного заказника місцевого значення “Жуків острів”.
Про це повідомив активіст Дмитро Перов.
За його словами, будівництво ведеться поруч із елітним дачним кооперативом “Коник”, де мають нерухомість депутати Київської міської ради, зокрема Володимир Прокопів, який фігурував у розслідуваннях BIHUS.Info.
Як зазначає активіст, яхт-клуб може бути зведений для комфортного відпочинку власників нерухомості.
Раніше ми писали, що Київська прокуратура через суд вимагає повернути місту землі природно-заповідного та водного фондів на Жуковому острові.
Фото: Дмитро Перов; Viktoriia Rogovenko
Опубліковано: 28 лютого 2025
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