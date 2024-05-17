Прокуратура вимагає повернути Києву землі на Жуковому острові, які хотіли незаконно забудувати

Київська прокуратура через суд вимагає повернути місту землі природно-заповідного та водного фондів на Жуковому острові.

Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Йдеться про земельні ділянки загальною площею 0,567 га.

Встановили, що у 2009 році рішеннями Київради низку земельних ділянок на Столичному шосе передали у приватну власність фізичним особам для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.

У прокуратурі наголошують, що ці земельні ділянки розташовані в межах ландшафтного заказника місцевого значення "Острів Жуків". Тому вони належать до земель водного та природно-заповідного фондів, тож будівництво на них заборонено законом.

"З метою поновлення прав територіальної громади столиці та припинення незаконного використання екологічно цінних земель прокуратура звернулась до суду із позовами до фізичних осіб, у тому числі громадянина російської федерації, про повернення територіальній громаді столиці цих земельних ділянок", — зазначили у прокуратурі.

Наразі суд відкрив провадження у 5 справах за позовами прокурора.