У Пирогові відновили сторічний вітряк із Херсонщини: як він виглядає зараз

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Ірина Маймур
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У Національному музеї народної архітектури та побуту в Пирогові повністю відновили сторічний вітряк із Херсонщини.

Реконструкція відбувалася за архівними схемами 1970-х років, адже детальних креслень не збереглося. Майстри шукали автентичні матеріали та адаптували рішення безпосередньо на місці.

Над проєктом працювала архітектурна майстерня Loft Buro. До створення і монтажу дерев’яних деталей долучилася компанія deHouse.

Під час реставрації обробили понад 40 м³ деревини, використовуючи здебільшого традиційні методи – сучасні механізми застосовували лише для найнеобхідніших робіт.

Фахівці відновили стіни, покрівлю, двері та майже повністю замінили крила вітряка, які були зруйновані.

До музею вітряк привезли з селища Олександрівка на Херсонщині в 1973 році. Споруда довгий час перебувала в аварійному стані.

Реставрацію почали в 2023 році коштами фонду “МХП – Громаді”. На момент початку реставрації стіни, покрівля та двері вітряка перебували в критичному стані, а від крил майже нічого не залишилося.

Фото: Andrey Avdeenko Photographer

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Опубліковано: 01 березня 2025
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