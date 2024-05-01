У музеї в Пирогові відновили вітряк, який 50 років чекав ремонту
У Національному музеї народної архітектури та побуту України відреставрували вітряк. Ремонтні роботи провели за ініціативи фонду “МХП-Громаді”.
Про це повідомляє фонд “МХП-Громаді”.
Мала батьківщина вітряка — село Олександрівка на Херсонщині, яке зараз перебуває під окупацією.
В Національний музей народної архітектури та побуту вітряк перевезли ще за радянських часів. Тут він 50 років чекав на ремонт. За цей час пошкодилися його стіни, покрівля, двері, а крила практично не збереглися.
У 2023 році фонд “МХП-Громаді” взявся за його реконструкцію. Фахівці виконали наступні роботи, щоб відновити вітряк:
- укріпили та гідроізолювали фундамент;
- виготовили та встановили дубові дах і лопасті;
- відтворили автентичний робочий механізм;
- облаштували територію навколо вітряка.
Офіційно відкрити відновлений вітряк планують 18 травня.
Фото: скриншот з відео
Опубліковано: 01 травня 2024