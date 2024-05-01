У музеї в Пирогові відновили вітряк, який 50 років чекав ремонту

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Наталія Габрух
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У Національному музеї народної архітектури та побуту України відреставрували вітряк. Ремонтні роботи провели за ініціативи фонду “МХП-Громаді”.

Про це повідомляє фонд “МХП-Громаді”.

Мала батьківщина вітряка — село Олександрівка на Херсонщині, яке зараз перебуває під окупацією.

В Національний музей народної архітектури та побуту вітряк перевезли ще за радянських часів. Тут він 50 років чекав на ремонт. За цей час пошкодилися його стіни, покрівля, двері, а крила практично не збереглися.

У 2023 році фонд “МХП-Громаді” взявся за його реконструкцію. Фахівці виконали наступні роботи, щоб відновити вітряк:

  • укріпили та гідроізолювали фундамент;
  • виготовили та встановили дубові дах і лопасті;
  • відтворили автентичний робочий механізм;
  • облаштували територію навколо вітряка.

Офіційно відкрити відновлений вітряк планують 18 травня.

Фото: скриншот з відео

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Опубліковано: 01 травня 2024
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