У музеї в Пирогові відновили вітряк, який 50 років чекав ремонту

У Національному музеї народної архітектури та побуту України відреставрували вітряк. Ремонтні роботи провели за ініціативи фонду “МХП-Громаді”.

Про це повідомляє фонд “МХП-Громаді”.

Мала батьківщина вітряка — село Олександрівка на Херсонщині, яке зараз перебуває під окупацією.

В Національний музей народної архітектури та побуту вітряк перевезли ще за радянських часів. Тут він 50 років чекав на ремонт. За цей час пошкодилися його стіни, покрівля, двері, а крила практично не збереглися.

У 2023 році фонд “МХП-Громаді” взявся за його реконструкцію. Фахівці виконали наступні роботи, щоб відновити вітряк:

укріпили та гідроізолювали фундамент;

виготовили та встановили дубові дах і лопасті;

відтворили автентичний робочий механізм;

облаштували територію навколо вітряка.

Офіційно відкрити відновлений вітряк планують 18 травня.

Фото: скриншот з відео