Частину Садиби Терещенків повернули у власність громади Києва

Суд першої інстанції ухвалив рішення про скасування державної реєстрації права власності на частину Садиби Терещенків і повернув її у комунальну власність столиці.

Про це повідомляє Департамент охорони культурної спадщини КМДА.

Після тривалих судових процесів частину історичної пам’ятки на бульварі Тараса Шевченка вдалося повернути громаді Києва. Це стало можливим завдяки спільним зусиллям державних установ, представників департаменту та активістів.

Садибу звели у 1874–1875 роках за проєктом архітектора Вальдемара Краузе у стилі венеціанської неоготики. Першою власницею була Феліція Модзелевська, а згодом будівля перейшла у власність родини Терещенків. Після придбання маєтку Іваном Терещенком споруду розширили та доповнили двоповерховим флігелем.

За даними краєзнавців Ольги Друг та Дмитра Малакова, садиба збереглася практично у первісному вигляді, включаючи парадний особняк, флігель та внутрішнє подвір’я.

"Повернення частини цієї пам’ятки до комунальної власності – важливий крок до її збереження. Попереду ще багато роботи, але ми впевнені, що спільними зусиллями зможемо зберегти цей унікальний об'єкт", – додали в ДОКС.

Раніше ми писали, що “Фундація спадщини Терещенків” наполягає на обов’язковій реставрації будівлі, а не реконструкції, тобто збереженні її історичного вигляду.

У 2006 році будинок приватизувала компанія ВАТ “Центрелеватормлинбуд”. Уся будівля з того часу належала новому власнику і призначалася під реконструкцію. Однак за 15 років споруду так і не відреставрували, вона перебуває в занедбаному стані.

У 2020 році Департамент охорони культурної спадщини КМДА погодив проєкт реконструкції садиби Терещенків під офісний центр, проте захисники будівлі виступили, адже це втручання в пам’ятку архітектури. У 2021 році Київська міська прокуратура подала в суд на “Центрелеватормлинбуд”, аби визнати незаконним володіння садибою та повернути її в комунальну власність міста. 9 лютого Верховний Суд передав справу на розгляд Великої Палати Верховного Суду України.

Фото: Київ Фото