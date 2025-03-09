У Києві на станції метро "Палац Україна" перфораторами збили мозаїку, яку обіцяли демонтувати.

Про це повідомила дослідниця архітектури Ельміра Еттінгер.

За її словами демонтаж проводився не обережно і без залучення професійних реставратрів, які б це зробили обередно і охайно. Натомість мозаїку вирвали зі стіни, збивши перфораторами. Також вона цікавиться, де наразі перебуває коштовна смальта з мозаїки, чи її викинули як будівельне сміття.

Раніше ми писали, що мозаїчне панно із зображенням солдата-червоноармійця на станції метро “Палац Україна” демонтують у першому кварталі 2025 року.

Разом із мозаїкою обіцяли прибрати напис “РККА 1918” (Рабоче-крестьянская Красная армия) та чеканку із радянською зіркою, серпом і молотом.

Фото: Ельміра Еттінгер