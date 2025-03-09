На станції метро "Палац Україна" перфораторами збили мозаїку

1177
Валерія Гуржий
share share

У Києві на станції метро "Палац Україна" перфораторами збили мозаїку, яку обіцяли демонтувати.

Про це повідомила дослідниця архітектури Ельміра Еттінгер.

За її словами демонтаж проводився не обережно і без залучення професійних реставратрів, які б це зробили обередно і охайно. Натомість мозаїку вирвали зі стіни, збивши перфораторами. Також вона цікавиться, де наразі перебуває коштовна смальта з мозаїки, чи її викинули як будівельне сміття.

Раніше ми писали, що мозаїчне панно із зображенням солдата-червоноармійця на станції метро “Палац Україна” демонтують у першому кварталі 2025 року.

Разом із мозаїкою обіцяли прибрати напис “РККА 1918” (Рабоче-крестьянская Красная армия) та чеканку із радянською зіркою, серпом і молотом.

Фото: Ельміра Еттінгер

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 09 березня 2025
share share
Дивіться новий кліп Dakh Daughters Pandora’s box про поширення диктатури і пропаганди у світі Дивіться новий кліп Dakh Daughters Pandora’s box про поширення диктатури і пропаганди у світі “Ґолда”, “Перспективна дівчина”, “Дика”: 8 фільмів про сильних жінок “Ґолда”, “Перспективна дівчина”, “Дика”: 8 фільмів про сильних жінок У Києві облаштують 18 офіційних маршрутів для бігу та ходьби У Києві облаштують 18 офіційних маршрутів для бігу та ходьби У Києві посилять контроль за паркуванням: що зміниться У Києві посилять контроль за паркуванням: що зміниться
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.