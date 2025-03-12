У Києві дозволили рух Південним мостом з лівого на правий берег

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Ірина Маймур
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Рада оборони Києва дозволила рух транспорту Південним мостом у напрямку з лівого на правий берег після консультацій із військовими.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

Водночас у зворотному напрямку проїзд поки що залишається закритим, за винятком екстрених та аварійних служб, громадського транспорту, військових автомобілів і транзитного вантажного транспорту.

Також частково знімуть обмеження на Дарницькому залізничному та Подільському мостах. Під час повітряної тривоги там закриватимуть лише одну смугу в напрямку правого берега.

Наразі без обмежень транспорт може пересуватися Північним мостом, мостом Метро, мостом Патона, Дарницьким залізничним мостом (крім однієї смуги), Подільським мостовим переходом (крім однієї смуги) та Південним мостом у напрямку правого берега.

Раніше ми писали, що на сайті Київської міської ради з'явилася петиція із закликом відкрити Південний міст для пішоходів на час повітряної тривоги.

Фото: .igotoworld.com

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Опубліковано: 12 березня 2025
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