Як Київ втрачає 80 гектарів парків щороку і що з цим робити

Площа парків Києва зменшується у середньому на 80 гектарів на рік. А загалом за останні 9 років зелені зони у місті зменшилися на 800 гектарів.

Про це в інтерв'ю Київвладі розповів керівник Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко, коментуючи заяву мера Віталія Кличка про те, що за його каденції паркова зона в місті виросла на 600 гектарів.

“За останні 9 років площа парків Києва, якими опікується КО "Київзеленбуд", зменшилась на 800 гектарів. У 2024 році ми провели дослідження: отримали інформацію по площі парків за 2014 рік, а потім дали запити на всі районні КП УЗН, запитав сучасні розміри цих же парків. Порівняння даних показало, що паркова зона в Києві всихає, як шагренева шкіра, і в середньому стає меншою на 80 гектарів на рік”, – сказав він.

Зелена зона ВДНГ і Голосіївського лісу

Як приклад, Борейко навів парк "Покол" біля Лисої гори і Парк Кіото, які за ці роки скоротилися вдвічі. А Наводницький парк і парк Моряків зменшилися на 5 гектарів кожен.

“А якось в одному з кабінетів я побачив мапу зелених насаджень Києва 20-річної давнини. Я був в шоці, бо на сьогодні немає двох третин зелені, що там зображені. Кожного дня Київ урбанізується за рахунок природи, і статус парку цьому не завада”, – зазначив природозахисник.

Основними причинами такої ситуації Борейко називає корупцію у владі і дії чиновників в інтересах забудовників:

“Коли ти створюєш парк у Берліні, туди вже точно ніхто не піде рубати дерева чи забудовувати землю. Але в Києві, як в наймафіознішому місті України, закони не діють, а на Київраду покладатись не можна. Ми тут знаходимося на стадії дикого капіталізму, приблизно як в часи золотої лихоманки в Америці, коли хто землю забрав, той і молодець”.

Як вберегти київські парки

Виходом з ситуації Борейко бачить лише внесення зелених зон Києва до природоохоронного фонду: “Якщо ми хочемо врятувати будь-яку зелену зону в Києві, її треба заповідати, і точно також всі водойми теж повинні бути заповідані. Безумовно, об’єкти, які ми робимо заповідними, повинні мати специфічну цінність, і треба заповідати ті, де є червонокнижні рослини і так далі”.

Він пояснив: щойно Віталій Кличко підписує рішення Київради про створення об’єкту ПЗФ, ця територія відразу набуває заповідного статусу. Забудова на ній неможлива, згідно з законом про ПЗФ.

“Наприклад, якось в урочище "Церковщина" в Голосіївському районі, яке ми заповідали разом із депутатом Олесею Пинзеник, залізли видобувачі піску. Ми туди поїхали, знайшли їх та викликали поліцію. Коли я показав схему об’єкта ПЗФ правоохоронцям, вони порушили кримінальну справу, і видобуток зупинився”, – розповів Борейко.

Ліс на території ВДНГ

Що не так з комунальними парками

Натомість, за його словами, комунальні парки не захищені від забудови.

“Статус комунальних парків залежить виключно від рішень Київради, яка відомо, як голосує за забудову зелених зон. В свою чергу, об’єкти ПЗФ мають захист і зі сторони держави, наявність схеми території ПЗФ передбачена законом. Межі комунального парка завжди може змінити Київрада, проголосувавши за нове рішення. Відносно зміни меж об’єктів ПЗФ, крім Київради, має дати погодження Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, а воно не буде підставлятися заради якихось корупційних інтересів міської влади”, – розповів Борейко.

Втім, наразі процес заповідання зелених зон у Києві зупинено через рішення Київради:

“Минулого року в Київській області було заповідано 40 об’єктів, це більше, ніж в усій Україні. 38 з них – наші (якими займався КЕКЦ – БЖ). У Києві раніше ми створювали в рік в середньому 10-15 об’єктів. За минулий рік – жодного, а відбулось це, завдяки тому, що Київрада прийняла рішення № 476/8442 – і заповідання припинилось”, – пояснив Борейко.

Що каже київська влада

Раніше у КМДА заявили, що за останнє десятиліття площа парків у Києві збільшилася на 637 гектарів , досягнувши 3373,7 га.

На це екологи зазначають, що за останні чотири роки різко зросла кількість випадків знищення заповідних зон або спроб їхньої забудови.

За даними КЕКЦ, за три роки зафіксовано 21 спробу знищити пам’ятки культури у Києві ; 40 разів забудовники намагалися знищити заповідні природні території; у 29 випадках шкода була завдана, як це було, наприклад, в екопарку “Осокорки”. Дев’ять спроб вдалося зупинити.