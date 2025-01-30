Площа парків Києва зменшилася на 800 гектарів за останні десять років — КЕКЦ

За 10 років площа парків Києва скоротилася на 800 гектарів.

Про це на пресконференції “Інтерфакс-Україна” розповів керівник Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко.

У 2024 році Київська міська рада вперше не створила жодного нового заповідного об’єкта. Це рішення повністю заблокувало можливість появи нових природоохоронних зон у місті.

На думку директора КЕКЦ, рішення Київради ухвалили на прохання забудовників, оскільки раніше щороку в місті з’являлося 10–15 нових заповідних територій.

Екологи зазначають, що за останні чотири роки різко зросла кількість випадків знищення заповідних зон або спроб їхньої забудови. За даними КЕКЦ:

за три роки зафіксовано 21 спробу знищити пам’ятки культури у Києві;

40 разів забудовники намагалися знищити заповідні природні території;

у 29 випадках шкода була завдана, як це було, наприклад, в екопарку “Осокорки”. Дев’ять спроб вдалося зупинити.

Боротьба за заказник “Осокорківські луки” й ботанічний сад досі триває, зазначив еколог.

Нагадаємо, що раніше Державна аудиторська служба повідомила, що частину території Національного ботанічного саду імені Гришка передали під забудову , попри законодавчу заборону. Відповідно до угоди, на ділянці планували звести житлові та нежитлові приміщення, частина яких мала перейти у власність ботсаду. Однак закон "Про природно-заповідний фонд України" забороняє будівництво, якщо воно не пов’язане з діяльністю заповідника.

Міський голова Києва Віталій Кличко закликав уряд втрутитися в ситуацію та заборонити будівництво. Він наголосив, що місто готове взяти ботанічний сад в управління, відновити його територію та провести необхідні ремонтні роботи.

Заступник директора ботсаду Микола Шумик уточнив, що угода з інвестором, підписана у 2018 році, стосувалася благоустрою господарської зони , а не житлового будівництва. Водночас Національна академія наук рекомендувала розірвати договір через його невиконання. За шість років забудовник передав ботсаду товари та послуги на 2,6 млн грн, однак проєкт реалізувати не вдалося через режим охорони території.

Фото: “Погляд”