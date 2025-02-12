КМДА заявляє, що парків у Києві стало більше. Екологи кажуть протилежне

За останнє десятиліття площа парків у Києві збільшилася на 637 гектарів, досягнувши 3373,7 га, повідомили в КМДА.

Зазначається, що в місті створили 61 нову природоохоронну територію, що додало місту понад 4800 га природно-заповідного фонду.

Станом на початок 2025 року в місті нараховується 125 парків. Для порівняння, їхня загальна площа більша за територію Кам'янець-Подільського або майже дорівнює площі Борисполя.

У 2014 році в Києві було 111 парків загальною площею 2736,2 га. За словами директора Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександра Возного, лише за останні 10 років Київ отримав 4811,8 га природоохоронних територій. Зараз вони охоплюють майже 26% площі міста.

Натомість у Київському еколого-культурному центрі раніше заявили про зворотне. Там зазначали, що за 10 років площа парків Києва , навпаки, скоротилася на 800 гектарів. У 2024 році Київська міська рада вперше не створила жодного нового заповідного об’єкта. Це рішення повністю заблокувало можливість появи нових природоохоронних зон у місті.

На думку директора КЕКЦ, рішення Київради ухвалили на прохання забудовників, оскільки раніше щороку в місті з’являлося 10–15 нових заповідних територій.

Екологи зазначають, що за останні чотири роки різко зросла кількість випадків знищення заповідних зон або спроб їхньої забудови. За даними КЕКЦ, за три роки зафіксовано 21 спробу знищити пам’ятки культури у Києві; 40 разів забудовники намагалися знищити заповідні природні території; у 29 випадках шкода була завдана, як це було, наприклад, в екопарку “Осокорки”. Дев’ять спроб вдалося зупинити.

Фото: КО "Київзеленбуд"