У Києві оцифрували архіви Гостиного двору для збереження пам’ятки

У Києві завершили оцифрування архівної документації Гостиного двору — пам’ятки архітектури на Подолі, яка нині перебуває в аварійному стані.

Про це повідомили в КМДА.

Як зазначив директор Департаменту комунальної власності Андрій Гудзь, Гостиний двір — один із ключових історичних об’єктів Києва. Оцифрування сотень сторінок технічної документації дасть змогу уникнути помилок і спотворень під час майбутньої реставрації.

Процес був складним: усі архівні матеріали перевели у цифровий формат, щоб зробити їх доступними для архітекторів, дослідників і майбутніх підрядників.

У КМДА наголошують, що це важливий крок не лише для Києва, а й для всієї країни — такий підхід може стати прикладом для збереження інших пам’яток.

Нагадаємо, Гостиний двір передано на баланс Міністерства культури, але будівля досі в аварійному стані й продовжує руйнуватися через негоду. У 2024 році КМДА просила повернути об’єкт громаді Києва.

Фото: Михайло Криволапов, КМДА