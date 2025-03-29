У Києві оцифрували архіви Гостиного двору для збереження пам’ятки

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Ірина Маймур
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У Києві завершили оцифрування архівної документації Гостиного двору — пам’ятки архітектури на Подолі, яка нині перебуває в аварійному стані.

Про це повідомили в КМДА.

Як зазначив директор Департаменту комунальної власності Андрій Гудзь, Гостиний двір — один із ключових історичних об’єктів Києва. Оцифрування сотень сторінок технічної документації дасть змогу уникнути помилок і спотворень під час майбутньої реставрації.

Процес був складним: усі архівні матеріали перевели у цифровий формат, щоб зробити їх доступними для архітекторів, дослідників і майбутніх підрядників.

У КМДА наголошують, що це важливий крок не лише для Києва, а й для всієї країни — такий підхід може стати прикладом для збереження інших пам’яток.

Нагадаємо, Гостиний двір передано на баланс Міністерства культури, але будівля досі в аварійному стані й продовжує руйнуватися через негоду. У 2024 році КМДА просила повернути об’єкт громаді Києва.

Фото: Михайло Криволапов, КМДА

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Опубліковано: 29 березня 2025
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