Тролейбус з Виноградаря та Троєщину просять запустити кияни

Кияни зареєстрували петицію із закликом сполучити Виноградар та Троєщину новим тролейбусним маршрутом.

За словами автора петиції, ці два райони не мають метро, тому давно потребують хоча б спільного наземного транспорту.

Нагадаємо, що будівництво метро на житловий масив Виноградар поновилося на початку листопада 2024 року.

Раніше ми писали, що Київський метрополітен уклав договір з ТОВ "Автострада" на будівництво лінії метро в напрямку житлового масиву Виноградар. Вартість будівництва нової гілки метро на Виноградар зросла на 8 млрд грн за шість років.

Розпорядження про проєктування нових станцій у напрямку Виноградаря видав у 2008 році тодішній мер Леонід Черновецький.

У 2013 році голова КМДА Олександр Попов озвучив план побудови трьох станцій у напрямку Проспекту Правди. Їх планували відкрити до 2016 року. Однак того року лише оголосили торги на розробку цього проєкту.

Також ми писали, що на Подільському мосту побудували три станції майбутньої гілки метро, яка буде вести у бік житлового масиву "Вигурівщина — Троєщина".

Станом на кінець 2023 року загальний бюджет програми будівництва метро на Троєщину становив 34 млрд 783 млн 627 тис. гривень. 19 млрд 880,8 млн гривень планували виділити з місцевого бюджету, 800 млн гривень — з держбюджету та 14,1 млрд грн з інших джерел.