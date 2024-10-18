Подільсько-Воскресенський міст можуть відкрити вже у листопаді: у ньому закладені 3 станції метро

Подільсько-Воскресенський міст у Києві можуть відкрити наприкінці жовтня або на початку листопада цього року. Нині вже побудували ділянку до дороги на вулиці Петра Вершигори до розворотного кінця трамвая.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, пише "Київ24".

До того ж, майже одразу після відкриття по ньому можна буде запустити весь транспорт. Окрім того, за словами Кличка, на мосту вже побудували три станції майбутньої гілки метро, яка буде вести у бік житлового масиву "Вигурівщина — Троєщина".

"Строк реалізації цього об’єкта дуже складний, дуже кошторисний. У тілі цього моста вже є три станції метрополітену, це те, про що мріють мешканці Троєщини", – додав Кличко.

Він додав, що міська влада працює над проєктом гілки метро на Троєщину від аеропорту “Київ” (Жуляни).

Подільсько-Воскресенський міст — один з найвідоміших довгобудів. Роботи над ним почались понад 20 років тому. Раніше Віталій Кличко заявляв, що Подільсько-Воскресенський мостовий перехід планують з’єднати з Троєщиною до осені 2024 року. Також відомо, що на Русанівських Садах у Києві зроблять прокол в насипу залізниці, щоб Подільський міст виходив на Троєшину.

1 грудня 2023 року Подільсько-Воскресенський відкрили для спецтранспорту та запустили автобус.

Також відомо, що про будівництво Подільсько-Вигурівської лінії метро вперше заговорили у кінці 1980 років. За планом, до 2001 року мали ввести в експлуатацію перший відрізок лінії — від Вокзальної та до кінцевої станції Воскресенська.

На кінець 2023 року загальний бюджет програми будівництва метро на Троєщину становив 34 млрд 783 млн 627 тис. гривень. 19 млрд 880,8 млн гривень планували виділити з місцевого бюджету, 800 млн гривень — з держбюджету і 14,1 млрд грн з інших джерел.