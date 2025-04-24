Масована атака на Київ: є загиблі, понад 70 поранених, знищені будинки, пошкоджено метро "Лук’янівська"

У ніч на 24 квітня росія завдала комбінованого удару по Києву: ворог випустив по столиці балістичні й крилаті ракети, а також дрони-камікадзе.

За словами начальника КМВА Тимура Ткаченка, лише "шахедів" зафіксовано 45.

Внаслідок атаки відомо про щонайменше 9 загиблих і понад 70 поранених. Серед постраждалих є діти. Аварійно-рятувальні роботи тривають на декількох локаціях.

Найбільше руйнувань — у Святошинському районі. Там повністю знищено старий двоповерховий будинок, зведений наприкінці Другої світової війни, — повідомив в ефірі "КИЇВ 24" Роман Ткачук, директор департаменту муніципальної безпеки КМДА. У ньому мешкало 15 людей.

Також у районі зафіксовано займання й руйнування кількох житлових та нежитлових будівель, пожежі в гаражах, займання автомобілів.

У лікарнях Києва на цей час перебуває 31 людина, зокрема 5 дітей, повідомив мер міста Віталій Кличко. Загалом внаслідок нічної атаки постраждали 70 людей. Щодо загиблих остаточна інформація уточнюється. Рятувальники продовжують розбирати завали в двох пошкоджених будинках у Святошинському районі.

Ситуація в інших районах:

Голосіївський район: займання автомобілів у дворі житлового будинку, пожежа в гаражному кооперативі, падіння уламків на території нежитлової забудови, загоряння на території гаражного кооперативу, часткове руйнування гаражів та двоповерхової адміністративної будівлі;

Шевченківський район: падіння уламків БпЛА на відкритій території. Без загорання, займання та руйнування гаражів, пожежа на території нежитлової забудови. Руйнування адміністративної будівлі;

Соломʼянський район: падіння дрону без руйнувань;

Оболонський район: займання травʼяного настилу та 9 автомобілів, займання на даху нежитлового будинку, пожежа в складському приміщенні та пошкодження автомобілів поблизу;

Деснянський район: повідомлення про пожежу на відкритій території не підтвердилися.

Внаслідок атаки пошкоджено й інфраструктуру. Зокрема, вибухова хвиля пошкодила вестибюль станції метро "Лук’янівська" — вибито фанеру, якою закривали отвори після попередньої атаки, повідомляє "КИЇВ 24". Постраждали вікна в магазинах поруч.

У Київпастрансі повідомили , що затримується рух тролейбусних маршрутів № 6, 16, 18, 19, 28, 31, 33. У зв’язку з перекриттям руху поліцією через обстріл в районі ст. м. «Лук’янівська» затримується рух тролейбусних маршрутів № 6, 16, 18, 19, 28, 31, 33.

Також змінено маршрут автобуса № 50 — тимчасово курсує вул. Деревлянською та вул. Білоруською, далі за власною схемою.

Фото: Костянтин Ліберов, ДСНС Києва; hromadske