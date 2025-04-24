У Хмельницькому запускають інноваційний тролейбус: безшумний та з автономним ходом до 2 км

У Хмельницькому презентували інноваційний тролейбус українського виробництва.

Фото нового транспорту опублікував міський голова Олександр Симчишин.

Тролейбус оснащений системою відеоспостереження в салоні та зовні, звуковою апаратурою, тепловою кнопкою на дверях, WI-FI, USB-портами і моніторами. Системи кондиціонування встановлені як у кабіні водія, так і в салоні. Тролейбус повністю низькопідлоговий, з місцями для людей на колісних кріслах та собаки-поводиря.

“Цей тролейбус безшумний, а керувати контактними штангами водій може прямо зі свого місця”, – повідомив мер.

Загалом до кінця травня місто отримає ще п’ять нових тролейбусів. До кінця року — ще дві партії по 9 машин.

З 44 транспортних засобів 34 матимуть автономний хід до 2 км, решта — до 20 км. Це дозволить обслуговувати маршрути навіть без контактної мережі.

Це перший тролейбус від Чернігівського виробника у межах великого проєкту, розповів Хмельницький міський голова Олександр Симчишин. Втілюють його разом з Європейським банком реконструкції та розвитку і партнерами з Євросоюзу. На це від ЄС отримали грантові кошти — 4 млн 450 тисяч євро. Півтора мільйона євро взяли з міського бюджету.

Фото: Олександр Симчишин