Тернопіль планує закупити близько 40 енергоефективних тролейбусів

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Валерія Гуржий
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Тернопільська міська рада планує оновити громадський транспорт у місті, а саме придбати 39 сучасних енергоефективних тролейбусів.

Про це пише ЦТС.

Фінансування проєкту буде здійснюватися за рахунок інвестиційного гранту та довгостроковому кредиту. Проєкт передбачає закупівлю нових тролейбусів з низьким рівнем підлоги, здатних працювати автономно до 2 км для уникнення заторів у разі відключень електропостачання.

Окрім цього, буде модернізовано існуючу тягову підстанцію №2 та депо, що підвищить надійність та комфортність перевезень. Відповідне рішення "Про затвердження висновку" прийняли на засіданні виконавчого комітету.

Далі даний проєкт повинен отримати погодження Міністерства фінансів Україні, а після цього бути затвердженим на сесії Тернопільської міської ради. Після погодження усіх зазначених документів буде розпочинатися процедура закупівлі.

Фото: Вечірній Київ

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Опубліковано: 07 листопада 2024
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