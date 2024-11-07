Тернопіль планує закупити близько 40 енергоефективних тролейбусів

Тернопільська міська рада планує оновити громадський транспорт у місті, а саме придбати 39 сучасних енергоефективних тролейбусів.

Про це пише ЦТС.

Фінансування проєкту буде здійснюватися за рахунок інвестиційного гранту та довгостроковому кредиту. Проєкт передбачає закупівлю нових тролейбусів з низьким рівнем підлоги, здатних працювати автономно до 2 км для уникнення заторів у разі відключень електропостачання.

Окрім цього, буде модернізовано існуючу тягову підстанцію №2 та депо, що підвищить надійність та комфортність перевезень. Відповідне рішення "Про затвердження висновку" прийняли на засіданні виконавчого комітету.

Далі даний проєкт повинен отримати погодження Міністерства фінансів Україні, а після цього бути затвердженим на сесії Тернопільської міської ради. Після погодження усіх зазначених документів буде розпочинатися процедура закупівлі.

Фото: Вечірній Київ