Тернопіль планує закупити близько 40 енергоефективних тролейбусів
Тернопільська міська рада планує оновити громадський транспорт у місті, а саме придбати 39 сучасних енергоефективних тролейбусів.
Про це пише ЦТС.
Фінансування проєкту буде здійснюватися за рахунок інвестиційного гранту та довгостроковому кредиту. Проєкт передбачає закупівлю нових тролейбусів з низьким рівнем підлоги, здатних працювати автономно до 2 км для уникнення заторів у разі відключень електропостачання.
Окрім цього, буде модернізовано існуючу тягову підстанцію №2 та депо, що підвищить надійність та комфортність перевезень. Відповідне рішення "Про затвердження висновку" прийняли на засіданні виконавчого комітету.
Далі даний проєкт повинен отримати погодження Міністерства фінансів Україні, а після цього бути затвердженим на сесії Тернопільської міської ради. Після погодження усіх зазначених документів буде розпочинатися процедура закупівлі.
Фото: Вечірній Київ