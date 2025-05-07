На Подолі попри заборону розбирають корпус-пам’ятку Могилянки

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Ірина Маймур
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На Подолі розбирають Новий академічний корпус Києво-Могилянської академії, зведений у 1822 році за проєктом архітектора Людовіка Шарлемана під керівництвом архітектора й автора одного з перших генпланів Києва Андрія Меленського.

Про це повідомив памʼяткоохоронець Дмитро Перов.

За його словами, роботи відбуваються без дозвільних документів і з порушенням закону. Частину перекриттів вже демонтували, а історичну жовту цеглу викидають на смітник.

Будівля є пам’яткою архітектури. Її разом із двома іншими обʼєктами внесли до Державного реєстру нерухомих пам’яток у травні 2024 року. Це означає, що демонтаж, перебудова чи інші зміни заборонені без спеціального дозволу.

Перов зазначає, що Київський окружний адмінсуд залишив чинним припис на зупинення робіт і штраф за попереднє руйнування історичних Келій Братського монастиря. Президент закладу Сергій Квіт намагався оскаржити це рішення.

Нагадаємо, восени 2024 року біля корпусу №2 Києво-Могилянської академії заасфальтували археологічні залишки стін Богоявленського собору. На цьому місці планують реконструкцію корпусу та облаштування парковки.

Фото: Дмитро Перов

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Опубліковано: 07 травня 2025
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