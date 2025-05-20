У Києві змінять правила розміщення реклами на громадському транспорті

Нові правила розміщення реклами на громадському транспорті столиці стануть першим етапом комплексної реформи, яка дозволить впорядкувати та уніфікувати її розміщення.

Про це повідомили у КМДА.

У нових правилах буде визначено:

класифікатор типів рекламних конструкцій, які дозволено встановлювати в транспорті

вимоги до таких конструкцій

перелік місць, де реклама може або не може розміщуватися.

Наступним кроком після затвердження правил стане розробка схеми розміщення реклами — перелік дозволених місць відповідно до затвердженого класифікатора. Після проходження усіх необхідних процедур, зокрема регуляторної, проєкт правил винесуть на розгляд Київської міської ради.

Наразі у Києві немає єдиного нормативного документа, що врегульовує розміщення реклами в громадському транспорті, особливо в метро.