У Києві змінять правила розміщення реклами на громадському транспорті

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Валерія Гуржий
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Нові правила розміщення реклами на громадському транспорті столиці стануть першим етапом комплексної реформи, яка дозволить впорядкувати та уніфікувати її розміщення.

Про це повідомили у КМДА.

У нових правилах буде визначено:

  • класифікатор типів рекламних конструкцій, які дозволено встановлювати в транспорті
  • вимоги до таких конструкцій
  • перелік місць, де реклама може або не може розміщуватися.

Наступним кроком після затвердження правил стане розробка схеми розміщення реклами — перелік дозволених місць відповідно до затвердженого класифікатора. Після проходження усіх необхідних процедур, зокрема регуляторної, проєкт правил винесуть на розгляд Київської міської ради.

Наразі у Києві немає єдиного нормативного документа, що врегульовує розміщення реклами в громадському транспорті, особливо в метро.

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Опубліковано: 20 травня 2025
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