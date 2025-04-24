У Києві встановили лавки з рекламними екранами, які збільшують рівень візуального шуму

В різних районах Києва встановили 120 лавок, у спинки яких інтегровані рекламні конструкції.

Про це повідомили в NE:Urban.

Такі лавки збільшують кількість візуального шуму в місті, мають низьку естетичність та урізаний функціонал. Як зазначили в організації, у КМДА їх встановлення вважають інвестиційним проєктом.

Зазвичай інвестиційні договори укладаються на об’єкти, щодо яких у бюджеті немає достатньої кількості коштів, тому орган самоврядування шукає зовнішнє фінансування. Чому у КМДА встановлення 120 лавок назвали інвестиційним проєктом – невідомо.

Фото: NE:Urban