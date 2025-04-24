У Києві встановили лавки з рекламними екранами, які збільшують рівень візуального шуму
В різних районах Києва встановили 120 лавок, у спинки яких інтегровані рекламні конструкції.
Про це повідомили в NE:Urban.
Такі лавки збільшують кількість візуального шуму в місті, мають низьку естетичність та урізаний функціонал. Як зазначили в організації, у КМДА їх встановлення вважають інвестиційним проєктом.
Зазвичай інвестиційні договори укладаються на об’єкти, щодо яких у бюджеті немає достатньої кількості коштів, тому орган самоврядування шукає зовнішнє фінансування. Чому у КМДА встановлення 120 лавок назвали інвестиційним проєктом – невідомо.
Фото: NE:Urban
Опубліковано: 24 квітня 2025
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