У Києві встановили лавки з рекламними екранами, які збільшують рівень візуального шуму

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Валерія Гуржий
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В різних районах Києва встановили 120 лавок, у спинки яких інтегровані рекламні конструкції.

Про це повідомили в NE:Urban.

Такі лавки збільшують кількість візуального шуму в місті, мають низьку естетичність та урізаний функціонал. Як зазначили в організації, у КМДА їх встановлення вважають інвестиційним проєктом.

Зазвичай інвестиційні договори укладаються на об’єкти, щодо яких у бюджеті немає достатньої кількості коштів, тому орган самоврядування шукає зовнішнє фінансування. Чому у КМДА встановлення 120 лавок назвали інвестиційним проєктом – невідомо.

Фото: NE:Urban

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Опубліковано: 24 квітня 2025
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