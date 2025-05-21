Ювілей Житнього ринку відзначать ярмарком, лекціями й майстер-класами: розклад подій

У суботу, 24 травня, Житній ринок у Києві відзначатиме свій 45-річний ювілей. З цієї нагоди активісти підготували святкову програму з ярмарком, дегустаціями, лекціями, майстер-класами та музичним супроводом. Відвідувачів запрошують приходити з 12:00, вхід вільний.

Ось що очікує на гостей цього дня.

Лекції про унікальність Житнього ринку та культуру ринків:

15:00 — 15:30: «Дах як рушник: архітектурне диво Києва» — Ельміра Еттінгер, дослідниця архітектури модернізму.

15:30 — 16:00: «Із варягів у греки: секрети найбільшого карбування Києва» — Олена Борисова, дослідниця монументально-декоративного мистецтва.

16:00 — 17:30: «Як Житній зберіг історичний ландшафт Києва» — Леонід Марущак, історик, голова ГО «Музей відкрито на ремонт».

17:30 — 18:00: «Житній Ринок: Археологія простору та дерев’яної забудови Києва доби Русі» — Іван Зоценко, співробітник інституту археології НАН України.

18:30 — 19:00: «Традиції ярмаркування» — Марія Квітка, українська співачка та фольклористка.

19:00 — 19:30: «Що і за скільки можна було купити на ярмарках Наддніпрянщини у XVIII-ХІХ ст.» — Вадим Назаренко, історик Національного музею народної архітектури та побуту України.

Майстер-класи:

14:00: Воркшоп «Ближче. Мозаїка України» — художник Олександр Богомаз навчить складати мозаїку. Попередня реєстрація тут.

16:00: Український скоропис

18:00: Слов'янська в’язь

Музичний супровід від Shum.Rave:

13:00: Elina

14:00: DJ Alb

15:00: Copaq

16:00: Elmar

17:00: Sivash

18:00: vslnkO!

19:00: JmDasha

20:00: Crematorium.dush

21:00: Sawras

Ярмарок та пригощання:

Протягом дня відвідувачі зможуть насолодитися ярмарком, де відбудеться дегустація сирів “Мукко” та соків “НайСік”. Також гостей пригощатимуть морозивом “Лімо”.

Нагадаємо, у січні 2025 року на сайті Київради з’явився проєкт рішення про приватизацію Житнього ринку. Проєктом передбачено продати Житній з аукціону з умовою збереження функціоналу ринку та його зовнішнього вигляду, а також проведення покупцем капітального ремонту протягом трьох років.

25 лютого інвесткомпанія Inzhur представила киянам проєкт оновлення Житнього ринку в межах громадських обговорень.

Фото: facebook.com/zhytniy.rynok