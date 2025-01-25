Київрада пропонує приватизувати Житній ринок з умовою капремонту за три роки

На сайті Київської міської ради з’явився проєкт рішення про приватизацію Житнього ринку.

Про це йдеться на сайті Київради.

Проєктом передбачено продати Житній з аукціону з умовою збереження функціоналу ринку та його зовнішнього вигляду, а також проведення покупцем капітального ремонту протягом трьох років.

“Відремонтувати коштом бюджету Києва — не варіант, під час війни це далеко не пріоритет. Та й не вміє місто це робити ефективно. Віддати в оренду/управління — не варіант — уже неодноразово пробували, безуспішно. Вартість капіталовкладень для приведення Житнього ринку в адекватний стан коливається, за наявною в мене інформацією, від 118 до 700 млн грн. Сам схиляюся до цифри 400-500 млн грн. Чи знайдеться орендар/управитель, який інвестує таку космічну суму в чужий об'єкт? Не вірю! До того ж, часто за орендою ховається тіньовий викуп, за смішною ціною. Бачили таке багато разів”, — написав депутат Київської міської ради Тарас Козак.

Він вважає варіант приватизації на відкритому аукціоні найбільш оптимальним.

“Якщо зробити правильно, ціна на такому аукціоні може зрости в рази. І точно буде максимальною з можливих варіантів. Виручені від продажу кошти можна буде використати і на допомогу ЗСУ, і на інші потреби міста”, — пояснив Козак.

За його словами, якщо за три роки покупець не впорається або буде робити якісь дурниці, місто Київ буде зобовʼязане викупити назад Житній ринок, за тією ж ціною.

“Саме такий проєкт рішення Київради ми з колегами з усіх фракцій КМР зареєстрували вчора. На моє переконання, це єдиний шлях зберегти Житній ринок”, — додає Тарас Козак.

Нагадаємо, що 23 січня 2025 року у Київраді зареєстрували проєкт рішення, яке передбачає виставлення на продаж Житнього ринку .

Голова Громадської ради при КМДА Геннадій Кривошея ділився документом від 21 січня, у якому йдеться про те, що Київська міська рада прийняла рішення забезпечити проведення аукціону щодо продажу Житнього ринку.

Житній ринок планували закрити на реконструкцію ще в 2020 році. Тоді ж на ринку займалися розробкою стратегії змін. Але ці плани так і не були втілені в життя.

У 2021 році місто ухвалило рішення здати частину площ Житнього ринку в оренду приватним власникам. Але за умови, що на першому поверсі залишиться традиційний продуктовий ринок. У травні 2023 року гендиректор Житнього ринку Євгеній Шевченко повідомив , що на другому поверсі будівлі можуть з'явитися фуд-корти з концертним майданчиком, дитячою кімнатою та зоною для майстер-класів.

У жовтні 2023 року Євген Клопотенко провів громадські обговорення щодо майбутнього "Житнього ринку" . На зустрічі були представники ринку і влади, громадських організацій, активісти та містяни. Клопотенко обіцяв перетворити всі озвучені ідеї на документ, погодити його з учасниками та представити міській владі як візію розвитку.

Також ресторатор провів низку попап-маркетів , на яких збирав гроші для ремонту даху Житнього ринку, який був в аварійному стані.

19 березня 2024 року влада оголосила конкурс оренди Житнього ринку на 15 років. На подання заявок виділили всього 5 днів, а про сам конкурс стало відомо з оголошення на сайті Національної електронної біржі.

Ресторатор Євген Клопотенко, який до того проводив громадські слухання на тему розвитку Житнього, навіть оголосив пошук інвесторів , які могли би взяти участь у конкурсі.

А вже 21 березня 2024 року стало відомо, що термін подання заяв на аукціон продовжили на 25 днів. Після чого було прийнято рішення щодо перенесення аукціону з оренди приміщень на Житньому ринку на квітень.

Згодом КМДА все ж скасувала аукціон з оренди Житнього ринку, який мав відбутися 15 квітня. А за деякий час інвестиційна компанія Inzhur повідомила, що хоче викупити Житній ринок .

Фото: kmr.gov.ua