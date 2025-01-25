Київрада пропонує приватизувати Житній ринок з умовою капремонту за три роки

16
Наталія Габрух
share share

На сайті Київської міської ради з’явився проєкт рішення про приватизацію Житнього ринку.

Про це йдеться на сайті Київради.

Проєктом передбачено продати Житній з аукціону з умовою збереження функціоналу ринку та його зовнішнього вигляду, а також проведення покупцем капітального ремонту протягом трьох років.

“Відремонтувати коштом бюджету Києва — не варіант, під час війни це далеко не пріоритет. Та й не вміє місто це робити ефективно. Віддати в оренду/управління — не варіант — уже неодноразово пробували, безуспішно. Вартість капіталовкладень для приведення Житнього ринку в адекватний стан коливається, за наявною в мене інформацією, від 118 до 700 млн грн. Сам схиляюся до цифри 400-500 млн грн. Чи знайдеться орендар/управитель, який інвестує таку космічну суму в чужий об'єкт? Не вірю! До того ж, часто за орендою ховається тіньовий викуп, за смішною ціною. Бачили таке багато разів”, — написав депутат Київської міської ради Тарас Козак.

Він вважає варіант приватизації на відкритому аукціоні найбільш оптимальним.

“Якщо зробити правильно, ціна на такому аукціоні може зрости в рази. І точно буде максимальною з можливих варіантів. Виручені від продажу кошти можна буде використати і на допомогу ЗСУ, і на інші потреби міста”, — пояснив Козак.

За його словами, якщо за три роки покупець не впорається або буде робити якісь дурниці, місто Київ буде зобовʼязане викупити назад Житній ринок, за тією ж ціною.

“Саме такий проєкт рішення Київради ми з колегами з усіх фракцій КМР зареєстрували вчора. На моє переконання, це єдиний шлях зберегти Житній ринок”, — додає Тарас Козак.

Нагадаємо, що 23 січня 2025 року у Київраді зареєстрували проєкт рішення, яке передбачає виставлення на продаж Житнього ринку.

Голова Громадської ради при КМДА Геннадій Кривошея ділився документом від 21 січня, у якому йдеться про те, що Київська міська рада прийняла рішення забезпечити проведення аукціону щодо продажу Житнього ринку.

Житній ринок планували закрити на реконструкцію ще в 2020 році. Тоді ж на ринку займалися розробкою стратегії змін. Але ці плани так і не були втілені в життя.

У 2021 році місто ухвалило рішення здати частину площ Житнього ринку в оренду приватним власникам. Але за умови, що на першому поверсі залишиться традиційний продуктовий ринок. У травні 2023 року гендиректор Житнього ринку Євгеній Шевченко повідомив, що на другому поверсі будівлі можуть з'явитися фуд-корти з концертним майданчиком, дитячою кімнатою та зоною для майстер-класів.

У жовтні 2023 року Євген Клопотенко провів громадські обговорення щодо майбутнього "Житнього ринку". На зустрічі були представники ринку і влади, громадських організацій, активісти та містяни. Клопотенко обіцяв перетворити всі озвучені ідеї на документ, погодити його з учасниками та представити міській владі як візію розвитку.

Також ресторатор провів низку попап-маркетів, на яких збирав гроші для ремонту даху Житнього ринку, який був в аварійному стані.

19 березня 2024 року влада оголосила конкурс оренди Житнього ринку на 15 років. На подання заявок виділили всього 5 днів, а про сам конкурс стало відомо з оголошення на сайті Національної електронної біржі.

Ресторатор Євген Клопотенко, який до того проводив громадські слухання на тему розвитку Житнього, навіть оголосив пошук інвесторів, які могли би взяти участь у конкурсі.

А вже 21 березня 2024 року стало відомо, що термін подання заяв на аукціон продовжили на 25 днів. Після чого було прийнято рішення щодо перенесення аукціону з оренди приміщень на Житньому ринку на квітень.

Згодом КМДА все ж скасувала аукціон з оренди Житнього ринку, який мав відбутися 15 квітня. А за деякий час інвестиційна компанія Inzhur повідомила, що хоче викупити Житній ринок.

Фото: kmr.gov.ua

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 25 січня 2025
share share
Данський урбаніст хоче перетворити Контрактову площу на тимчасову відпочинкову зону: що говорять критики проєкту Данський урбаніст хоче перетворити Контрактову площу на тимчасову відпочинкову зону: що говорять критики проєкту У Києві у 2024 році зафіксували найбільшу кількість ДТП з постраждалими за останні п’ять років У Києві у 2024 році зафіксували найбільшу кількість ДТП з постраждалими за останні п’ять років Мінкульт має повернути костел Святого Миколая в Києві релігійній громаді: рішення суду Мінкульт має повернути костел Святого Миколая в Києві релігійній громаді: рішення суду Сонячні панелі та модернізація систем: як Житомир економить та генерує власну елетроенергію Сонячні панелі та модернізація систем: як Житомир економить та генерує власну елетроенергію
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.