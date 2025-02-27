Дивіться, яким може стати Житній ринок після реконструкції

25 лютого інвесткомпанія Inzhur представила киянам проєкт оновлення Житнього ринку в межах громадських обговорень.

Концепцію реконструкції розробили консалтингова агенція Colliers та архітектурно-інжинірингове бюро AVR Development під керівництвом Юліана Чаплінського. Вона передбачає капітальний ремонт із збереженням архітектурних рішень та вдосконаленням доступності простору.

Ринок залишиться торговельним осередком, але водночас стане культурним і гастрономічним центром міста. Зовнішній простір та поверхове зонування повністю реорганізують. Класичний ринок і ярмаркова зона будуть розташовані на другому поверсі та у внутрішньому дворику.

Інтер’єр отримає сучасне оздоблення з акцентом на крафтову естетику. Для створення унікальної атмосфери на стелі транслюватимуть тематичні відеопроєкції відповідно до подій та заходів.

Простір навколо ринку стане зручнішим і доступнішим для киян. На вулиці Верхній Вал облаштують автобусну зупинку та велодоріжки. Стихійну парковку замінять на пішохідну зону з місцями для сидіння. Також передбачено інклюзивні входи та ліфти для маломобільних груп населення.

За попередніми підрахунками, після реконструкції Житній ринок зможе приймати від 5 до 10 тисяч відвідувачів щодня. Орієнтовна сума інвестицій у проєкт становить щонайменше 700 млн гривень.

Нагадаємо, що 23 січня 2025 року у Київраді зареєстрували проєкт рішення, яке передбачає виставлення на продаж Житнього ринку .

Голова Громадської ради при КМДА Геннадій Кривошея ділився документом від 21 січня, у якому йдеться про те, що Київська міська рада прийняла рішення забезпечити проведення аукціону щодо продажу Житнього ринку.

Житній ринок планували закрити на реконструкцію ще в 2020 році. Тоді ж на ринку займалися розробкою стратегії змін. Але ці плани так і не були втілені в життя.

У 2021 році місто ухвалило рішення здати частину площ Житнього ринку в оренду приватним власникам. Але за умови, що на першому поверсі залишиться традиційний продуктовий ринок. У травні 2023 року гендиректор Житнього ринку Євгеній Шевченко повідомив , що на другому поверсі будівлі можуть з'явитися фуд-корти з концертним майданчиком, дитячою кімнатою та зоною для майстеркласів.

У жовтні 2023 року Євген Клопотенко провів громадські обговорення щодо майбутнього "Житнього ринку" . На зустрічі були представники ринку і влади, громадських організацій, активісти та містяни. Клопотенко обіцяв перетворити всі озвучені ідеї на документ, погодити його з учасниками та представити міській владі як візію розвитку.

Також ресторатор провів низку попап-маркетів , на яких збирав гроші для ремонту даху Житнього ринку, який був в аварійному стані.

19 березня 2024 року влада оголосила конкурс оренди Житнього ринку на 15 років. На подання заявок виділили всього 5 днів, а про сам конкурс стало відомо з оголошення на сайті Національної електронної біржі.

Ресторатор Євген Клопотенко, який до того проводив громадські слухання на тему розвитку Житнього, навіть оголосив пошук інвесторів , які могли би взяти участь у конкурсі.

А вже 21 березня 2024 року стало відомо, що термін подання заяв на аукціон продовжили на 25 днів. Після чого було прийнято рішення щодо перенесення аукціону з оренди приміщень на Житньому ринку на квітень.

Згодом КМДА все ж скасувала аукціон з оренди Житнього ринку, який мав відбутися 15 квітня. А за деякий час інвестиційна компанія Inzhur повідомила, що хоче викупити Житній ринок .