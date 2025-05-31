У Львові показали оновлений проєкт Меморіалу Героїв України: візуалізації

Міський голова Львова Андрій Садовий представив оновлений проєкт Меморіалу Героїв України, який збудують на території Личаківського цвинтаря з боку вулиці Мечникова.

За його словами, концепцію рік допрацьовували разом із родинами полеглих, громадськістю та фахівцями з меморіалізації.

Комплекс включатиме церемоніальну зону, простір поховань і Стіну памʼяті з іменами та портретами загиблих і зниклих безвісти.

На вході до меморіалу викарбують слова поета й воїна Максима Кривцова: “Коли мене запитають, що таке війна, я без роздуму відповім: імена”.

Центральним елементом стане янгол, витесаний у камені. За задумом архітекторів, він проявляється лише під світлом.

“Ми бачимо янгола, але не можемо до нього доторкнутися. Як і до памʼяті”, — пояснив Садовий.

Облаштують тут й колумбарій, а поруч – невелику водойму, що символізуватиме спокій та плинність життя. За задумом, це буде своєрідний простір тиші – місце, де можна побути наодинці з собою, сховатись від людських очей. Також на території встановлять дзвіницю.

Нагадаємо, що торік Львівська міська рада визначила переможців архітектурного конкурсу на проєкт меморіалу. Ними стала команда архітекторів із Хмельницького — Віктор Голубєв і Дмитро Райфшнайдер. Конкурс тривав три місяці.

Почати будівництво меморіалу Львів хоче у 2025 році. Водночас скільки на це потрібно буде коштів, досі невідомо.

Фото: Андрій Садовий