У Львові обрали найкращий проєкт Меморіального комплексу військових поховань: візуалізації
У Львові обрали переможців Всеукраїнського архітектурного конкурсу на проєкт Меморіального комплексу військових поховань Героїв України.
Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.
Переможцями став авторський колектив з Хмельницього – Віктор Голубєв та Дмитро Райфшнайдер. Їхній проєкт обирали серед 27 пропозицій.
Окрім зони поховань тут планують облаштувати меморіальний сквер, музей, монумент невідомому солдату, каплицю та колумбарій – місце для поховання урн з прахом. Садовий також додав, що завершення конкурсу не означає, що цей проєкт є фінальним. Наразі ще триває процес обговорення.
Фото: Андрій Садовий
Опубліковано: 17 квітня 2024