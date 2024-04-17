У Львові обрали найкращий проєкт Меморіального комплексу військових поховань: візуалізації

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Валерія Гуржий
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У Львові обрали переможців Всеукраїнського архітектурного конкурсу на проєкт Меморіального комплексу військових поховань Героїв України.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Переможцями став авторський колектив з Хмельницього – Віктор Голубєв та Дмитро Райфшнайдер. Їхній проєкт обирали серед 27 пропозицій.

Окрім зони поховань тут планують облаштувати меморіальний сквер, музей, монумент невідомому солдату, каплицю та колумбарій – місце для поховання урн з прахом. Садовий також додав, що завершення конкурсу не означає, що цей проєкт є фінальним. Наразі ще триває процес обговорення.

Фото: Андрій Садовий

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Опубліковано: 17 квітня 2024
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