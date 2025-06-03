У Києві знищують майолікові панно в стилі Примаченко на фасаді дитсадка

У Києві на фасаді дитячого садка № 809 у Дарницькому районі демонтують майолікові панно, виконані в стилі художниці Марії Примаченко.

Про це повідомила дослідниця архітектури модернізму та монументального мистецтва Ельміра Еттінгер.

Будівля розташована на вулиці Анни Ахматової, 5Б. Автор панно, створених з майоліки, — заслужений діяч мистецтв України Іван Пилипенко.

"Майлікою називають керамічні вироби, покриті непрозорими білими, кольоровими емалями або іноді прозорими поливами. Іван Пилипенко створив їх на фасаді в 1989-1990 роках на замовлення Молодіжного житлового комплексу (МЖК)", — пояснює письменниця, дослідниця монументально-декоративного мистецтва періоду 1960-90 рр. Олена Борисова.

Наразі вже демонтували ґанок, прикрашений майолікою. Поки невідомо, чи елементи зняли для збереження, чи знищили.

За словами дослідниці, на території тривають роботи з утеплення, і решта панно по периметру будівлі також під загрозою.

“Ніде у світі немає садочку з такою кількістю майолік, — каже Еттінгер. — Ви не знайдете навіть маленьких таких майолік, виконаних у стилі Марії Примаченко, у стилі національних розписів, із квітками з нарбутівськими серцевинками”.

У травні схожа ситуація виникла навколо мозаїки на фасаді школи № 220 у Голосіївському районі. Через побоювання щодо можливого обвалу під час обстрілів її планували демонтувати.

Згодом у Голосіївській РДА запевнили, що мозаїку збережуть. Там опрацьовують технічні рішення, аби акуратно інтегрувати її в процес ремонту, зокрема за участі реставраторів.

Фото: Олена Борисова