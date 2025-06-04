Художник Гамлет Зіньківський оновив свій стритарт біля Мистецького арсеналу

Харківський художник Гамлет Зінківський переклав українською свій артоб’єкт на бетонних блоках біля Мистецького арсеналу в Києві.

Про це митець повідомив у Instagram.

Перший варіант із фразою “Скільки людей ховається в бетоні 90-х?” він створив кілька років тому російською в межах проєкту “Швидкорозчинний час”.

У 2025 році Зіньківський додав до перекладеної версії фразу “Здається, зараз більше”.

“Стара робота, яку я мав просто перекласти. Проте за 5 років відбулось набуття нового сенсу, підкреслив це останньою фразою. Хотілось би, щоб нові сенси були іншими”, — пояснив митець.

Гамлет Зіньківський — художник із Харкова, відомий своїм стритартом та ілюстраціями. Його артоб’єкти вирізняються графічною манерою виконання та авторськими текстами.

Після повномасштабного російського вторгнення більшість його робіт стосуються тем війни, волонтерства й памʼяті. Митець інтегрує свої написи у стіни, посічені уламками, і малює навколо слідів від вибухів касетних боєприпасів. Їх він називає “квітами”.

Серед найвідоміших артоб'єктів митця — стритарт на будівлі Міністерства закордонних справ Бельгії. Він складається з великої фрази "How many times…" і дати – 24 лютого 2022 року. Нижче на синьо-жовтих полотнах митець написав 16 речень, які починаються із запитання "Скільки разів…"

Фото: Мистецький арсенал