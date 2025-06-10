Від атаки на Київ постраждали українські бізнеси й виробництва: які саме

Унаслідок ракетно-дронового удару по Києву в ніч на 10 червня постраждало багато столичних бізнесів і виробництв. Серед них — Gemini, Dropmode, OMG SHOES, HVÓYA та Exsogroup.

Які бізнеси в Києві постраждали

Gemini

Українська кавова компанія Gemini повідомила про повне знищення головного складу й сервісного центру.

У вогні також згоріла перша партія стаканчиків для спільного збору коштів із фондом “Повернись живим” на програму “Вишкіл капітанів”. Команда закликає HoReCa-бізнес долучатися до ініціативи.

Обійшлося без постраждалих, однак у компанії уточнюють, що можуть виникнути тимчасові затримки з відвантаженнями продукції та сервісним обслуговуванням.

Dropmode

Пошкоджено й тюнінг-ательє Dropmode, яке працює з 2016 року та відоме серед автоентузіастів своїми фестивалями “Незалежність”.

Ніхто з працівників не постраждав. Наразі діяльність майстерні призупинена.

OMG SHOES

Через обстріл OMG SHOES тимчасово припинив прийом замовлень на туфлі та слінгбеки — постраждало виробництво підборів.

HVÓYA

Удар також зруйнував цех українського бренду взуття і аксесуарів HVÓYA . Попри це їхній магазин працює у звичайному режимі.

Exsogroup

Повністю знищено київське швейне виробництво Exsogroup, яке команда розвивала 15 років.

Напередодні обстрілу вони придбали нову японську вишивальну машину та прес — тепер від усього залишився лише попіл.

Компанія відкрила збір на відновлення. Долучитися до нього можна за посиланням.

Нагадаємо, в ніч на 10 червня російські війська завдали масованого удару по Києву безпілотниками та ракетами. Внаслідок падіння уламків у більшості районів столиці зафіксовані руйнування. Найбільше постраждали Оболонський, Дніпровський, Подільський, Дарницький, Деснянський, Шевченківський, Солом'янський та Голосіївський райони. Через обстріл зазнав пошкоджень Софійський собор.

Фото: Exsogroup