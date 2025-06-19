Кияни закликають відновити зруйнований обстрілом історичний будинок Гретера: петиція

Містяни просять відновити історичний будинок Якова Гретера на вул. Вадима Гетьмана, 2, зруйнований внаслідок обстрілу Києва в ніч на 6 червня.

Відповідну петицію зареєстрували на сайті Київради.

Будівля, зведена у 1890 році, є однією з останніх історичних памʼяток Шулявки. Вона належала співзасновнику Київського чавуноливарного і механічного заводу Якову Гретеру.

“Завод, створений у 1882 році разом із чехом Йосипом Криванеком, став флагманом української промисловості: виготовляв парові машини та устаткування для цукрової промисловості, обслуговуючи заводи Терещенків і Симиренків. У 1919 році саме тут було створено легендарний бронепотяг „Вільна Україна“ для Українських Січових Стрільців", — зазначає автор петиції Анатолій Погорілий.

У ХХ столітті територія заводу неодноразово зазнавала руйнувань — під час Української революції та Другої світової війни.

Донині від історичної забудови з усього комплексу збереглося лише три будівлі: інструментальний і механоскладальний цехи та будинок засновника заводу — Якова Гретера. Усі вони були в переліку пам’яток Києва за категорією історія, архітектура, містобудування.

Після обстрілу 6 червня одна з цих споруд — будинок засновника заводу — майже повністю знищена.

У петиції просять провести невідкладні протиаварійні та консерваційні роботи, розробити проєкт реставрації й відновити памʼятку.