Кияни закликають відновити зруйнований обстрілом історичний будинок Гретера: петиція

21
Ірина Маймур
share share

Містяни просять відновити історичний будинок Якова Гретера на вул. Вадима Гетьмана, 2, зруйнований внаслідок обстрілу Києва в ніч на 6 червня.

Відповідну петицію зареєстрували на сайті Київради.

Будівля, зведена у 1890 році, є однією з останніх історичних памʼяток Шулявки. Вона належала співзасновнику Київського чавуноливарного і механічного заводу Якову Гретеру.

“Завод, створений у 1882 році разом із чехом Йосипом Криванеком, став флагманом української промисловості: виготовляв парові машини та устаткування для цукрової промисловості, обслуговуючи заводи Терещенків і Симиренків. У 1919 році саме тут було створено легендарний бронепотяг „Вільна Україна“ для Українських Січових Стрільців", — зазначає автор петиції Анатолій Погорілий.

У ХХ столітті територія заводу неодноразово зазнавала руйнувань — під час Української революції та Другої світової війни.

Донині від історичної забудови з усього комплексу збереглося лише три будівлі: інструментальний і механоскладальний цехи та будинок засновника заводу — Якова Гретера. Усі вони були в переліку пам’яток Києва за категорією історія, архітектура, містобудування.

Після обстрілу 6 червня одна з цих споруд — будинок засновника заводу — майже повністю знищена.

У петиції просять провести невідкладні протиаварійні та консерваційні роботи, розробити проєкт реставрації й відновити памʼятку.

Фото: ДСНС; Olena Pryk / Прихований Київ - Hidden Kyiv; Alina Vozna / Вікіпедія

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 19 червня 2025
share share
У Києві відбудеться дитячий фестиваль Jumpalooza: що у програмі У Києві відбудеться дитячий фестиваль Jumpalooza: що у програмі Що готувати з молодою картоплею: 6 свіжих ідей Що готувати з молодою картоплею: 6 свіжих ідей Українці створили застосунок для власників собак, що нагадує Tinder Українці створили застосунок для власників собак, що нагадує Tinder Суд дозволив переїзд Будинку музики з Костелу Святого Миколая Суд дозволив переїзд Будинку музики з Костелу Святого Миколая
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.