У Києві відкрили Меморіал українським розвідникам: фото

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Ірина Маймур
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У Києві на закритому об'єкті відкрили Меморіал українським розвідникам, повідомив автор проєкту скульптор Назар Білик.

Архітектурну концепцію розробила команда Guess Line Architects.

Композиція складається з двох видовжених стел, що нагадують крила. Вони формують простір, “де можна зупинитися й відчути зв’язок з тими, хто більше не повернеться”.

На внутрішніх стінах розмістили імена всіх загиблих розвідників. Коло в центрі слугує місцем для покладання квітів.

Стели виготовили з довговічних композитних матеріалів, стійких до природних стихій. У денному світлі рельєф підкреслює гра тіней, уночі – м’яке підсвічування.

“Якщо подивитися на меморіал зверху, його форма нагадує око – символ пильності, непомітної, але постійної присутності. Це символічне рішення підкреслює неперервний нагляд та захист, який забезпечує розвідка”, – розповідає скульптор.

Доступ до меморіалу наразі можливий тільки у визначені дні.

Нагадаємо, в лютому в Києві відкрили першу частину Меморіалу українським розвідникам. На камені, який розташований в центрі композиції, багатьма мовами написано слово "вічність". Воно символізує подвиг людей з різних країн, які з початком повномасштабної агресії росії стали на захист України.

Фото: Дмитро Пруткін, Дмитро Колос

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Опубліковано: 20 червня 2025
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