Першу частину Меморіалу українським розвідникам відкрили у Києві: який вигляд він матиме

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Валерія Гуржий
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Першу частину Меморіалу українським розвідникам відкрили до третіх роковин повномасштабного вторгнення.

Про це повідомили у ГУР МОУ.

Авторами ідеї є архітектор Андрій Лесюк та скульптор Назар Білик, які раніше вже створили меморіал на честь героїв Небесної Сотні у Львові.

На першому камені майбутнього Меморіалу українським розвідникам багатьма мовами написано слово "вічність". Воно символізує подвиг людей з різних країн, які з початком повномасштабної агресії росії стали на захист України.

Дві стели в композиції символізують крила і щити. Їхній активний рельєф відтворює рух і боротьбу, силу та невтомний опір. Між двома стелами – простір тиші, де викарбувані імена людей, які відважно і з честю бились за Україну.

З висоти пташиного польоту композиція зі стел та центрального елемента нагадуватиме форму ока: символ вічної пильності, захисту, невидимої присутності. Меморіал стане простором, який також допоможе розповісти більше про наших героїв.

Фото: Guess Line Architects

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Опубліковано: 25 лютого 2025
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