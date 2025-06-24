Прокуратура вимагає відновити історичну крамницю Давидова на Подолі

Прокуратура Києва подала до суду позов з вимогою зобов'язати власника відновити належний стан будівлі "Магазин Миколи Давидова" (вул. Сагайдачного, 16/5) на Подолі.

Ця споруда є пам'яткою архітектури місцевого значення, повідомила пресслужба прокуратури.

Будівлю звели у 1825 році для магазину промисловця Миколи Давидова, пізніше вона перейшла у власність купця Дегтярьова.

Архівне фото

За радянських часів тут працювала хлібна лавка, яка залишалася відкритою і після здобуття Україною незалежності. У 2000-х у приміщенні розташувалися бутіки модного одягу. Після закриття одного з них у 2011 році будівлю передали на реставрацію, однак замість неї почали зведення нової бетонної будівлі.

За даними прокуратури, останні 17 років стан будівлі є незадовільним: власник не вживає жодних заходів для її збереження.

Тривалий час будівля була завішена банером із паспортом реставрації, зазначає пам'яткоохоронець Дмитро Перов. На початку березня цього року стало помітно, що за банером памʼятки вже немає, а на її місці — бетонний моноліт нової конструкції.

Тоді ж у Департаменті охорони культурної спадщини КМДА заявили , що інформація щодо зруйнування памʼятки “не відповідає дійсності та носить свідомо маніпулятивний характер”.

Фото: Дмитро Перов, Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені Заболотного