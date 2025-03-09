Власника зруйнованого магазину Давидова на Подолі зобов'яжуть відновити пам'ятку

Департамент охорони культурної спадщини КМДА готує матеріали, аби через суд зобов’язати власника відновити зруйнований магазин Давидова на Подолі, який є пам'яткою.

При цьому у департаменті заявили, що інформація щодо "зруйнування Крамниці Давидова, 1825 року, за адресою вул. Сагайдачного, 16/5, 6 березня" не відповідає дійсності та носить свідомо маніпулятивний характер.

За їх словами, боротьба за збереження та відновлення пам’ятки триває вже не один рік, а протягом останніх років вживаються комплексні заходи, спрямовані на збереження та відновлення цієї пам’ятки.

Зокрема, у 2024 році власнику об’єкта було видано припис із вимогою провести відновлювальні та реставраційні роботи, а також накладено фінансові санкції. У 2025 році Департамент видавав черговий припис із відповідними пам’яткоохоронними вимогами.

Будівлю звели у 1825 році для магазину промисловця Миколи Давидова. Пізніше вона перейшла у власність купця Дегтярьова. За радянських часів тут працювала хлібна лавка, яка залишалася відкритою і після здобуття Україною незалежності.

У 2000-х у приміщенні розташувалися бутіки модного одягу. Після закриття одного з них у 2011 році будівлю передали на реставрацію, однак замість неї почали зведення нової бетонної будівлі.

Раніше ми писали, що у Києві знесли історичну будівлю на вулиці Сагайдачного, 16/5, збудовану ще в 1825 році.

Фото: Дмитро Перов