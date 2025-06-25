На Оболоні встановили артоб’єкт на честь воїнів ТрО: фото

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Ірина Маймур
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В Оболонському районі Києва відкрили артоб’єкт на честь воїнів територіальної оборони — містян, які стали на захист столиці й України на початку повномасштабного вторгнення росії.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Скульптурна композиція називається "Усвідомлення". Її створили брати Микита та Єгор Зігури. Ідея роботи — допомогти українцям осмислити внутрішні зміни, через які пройшов кожен після початку повномасштабної війни.

Об’єкт розташований у північній частині міста. Саме на півночі у лютому 2022-го українська армія, зокрема бригади ТрО, стримували натиск армії росії, яка рвалася до Києва.

Проєкт реалізувала компанія "ОККО" в межах ініціативи “ОКО за ОКО”, який вона втілює спільно з фондом “Повернись живим”.

Микита та Єгор Зігури — художники, відомі своїми інсталяціями та артоб’єктами у публічному просторі. Одна з найвідоміших робіт братів – скульптура "Єднання" на Дніпровській набережній у Києві. Також Єгор Зігура став першим українським художником, який взяв участь у виставці Sculpture by the Sea у Сіднеї.

У лютому на Печерську встановили скульптуру Be Brave братів Зігурів, яка уособлює незламність українців.

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Опубліковано: 25 червня 2025
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