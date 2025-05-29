Мінкульт вніс фундаменти палацу Розумовського на Печерську до реєстру нерухомих пам’яток

Фундаменти палацу гетьмана Кирила Розумовського на вулиці Івана Мазепи, 3В у Києві отримали офіційний охоронний статус — Міністерство культури та інформаційної політики включило їх до Державного реєстру нерухомих пам’яток.

Про це повідомив активіст і пам’яткоохоронець Дмитро Перов.

Відповідний наказ № 411 підписали 19 травня. Об’єкт отримав охоронний статус за трьома категоріями: історія, археологія та архітектура.

Про це стало відомо з інформаційного запиту ГО “Спадщина” щодо загрози знищення унікального об'єкта й початку підготовки будівництва.

Нагадаємо, в березні 2024 року ТОВ “Собі” під виглядом “капремонту” почало розбирати фундаменти палацу Розумовського. Зокрема, йдеться про будівлі інженерних служб Київської фортеці XIX століття. Під час будівельних робіт було зруйновано частину 171-річної будівлі та розпочато нове будівництво. Тоді поліція зупинила роботи, активісти написали відповідні заяви. Попри це, забудовник почав заливати фундаменти палацу бетоном.

Інститут археології НАН України звернувся з листом до Мінкульту та забудовника щодо можливості дослідження й вивчення археологічної знахідки.

Будівельні роботи розпочали поруч із Будинком українського військового округу, що знаходиться в охоронній зоні пам’ятки архітектури та містобудування. Територія також входить до буферної охоронної зони об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. У результаті робіт на Будинку українського військового округу з'явилися вертикальні тріщини , які простяглися від фундаменту до горища.

Департамент охорони культурної спадщини КМДА видав припис на повну зупинку будівельних робіт за цією адресою. Київська міська прокуратура відкрила кримінальне провадження , а в червні 2024 року фундаментам надали статус щойно виявленого об’єкта культурної спадщини.

Пізніше активіст Дмитро Перов заявив, що фундаменти палацу планують накрити бетонною плитою, а будівлю XIX століття все ж демонтують для нового будівництва. Проєкт забудовника погодив ДОКС , пояснив активіст. Водночас на засіданні розглянули проєкт реставрації фундаментів.

У грудні на сайті Київради створили петицію для збереження фундаментів палацу Розумовського. Там пропонують створити “живий музей історії”. Звернення не набрало достатню кількість голосів.

У лютому 2025 року забудовник відновив будівництво офісного центру на місці історичних фундаментів. Завдяки місцевим мешканцям самовільне будівництво зупинили.

Фото: Дмитро Перов