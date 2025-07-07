У Києві розбирають залишки палацу Розумовського — попри заборону Мінкульту

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Артем Черничко
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У Києві на вулиці Мазепи, 3В і 3Г, триває розбір залишків палацу останнього гетьмана Війська Запорозького Кирила Розумовського, збудованого у 1799 році.

Місцеві мешканці вже викликали поліцію, повідомив пам'яткоохоронець Дмитро Перов.

Це відбувається попри приписи Міністерства культури та стратегічних комунікацій України, яке у червні заборонило проведення будь-яких робіт на пам'ятці та наклало на забудовника, ТОВ "Собі", штраф у розмірі 170 тисяч грн.

На місці пам'ятки забудовник планує звести офісний центр, зазначає активіст.

Нагадаємо, в березні 2024 року ТОВ “Собі” під виглядом “капремонту” почало розбирати фундаменти палацу Розумовського. Зокрема, йдеться про будівлі інженерних служб Київської фортеці XIX століття. Під час будівельних робіт було зруйновано частину 171-річної будівлі та розпочато нове будівництво. Тоді поліція зупинила роботи. Попри це, забудовник почав заливати фундаменти палацу бетоном.

У травні 2025 року фундаменти палацу Розумовського отримали офіційний охоронний статус — Мінкульт включив їх до Держреєстру нерухомих пам’яток.

Фото: Дмитро Перов

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Опубліковано: 07 липня 2025
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