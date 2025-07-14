Екскерівника "Київзеленбуду" затримали за розтрату на ремонті парку

Прокуратура Києва оголосила про підозру одному з колишніх керівників КО "Київзеленбуд" у розтраті близько 350 тисяч гривень бюджетних коштів. Ці гроші були виділені на проєкт реконструкції парку в Дарницькому районі.

Посадовця затримали. За даними слідства, він підписав документи, в яких була завищена вартість розробки проєктно-кошторисної документації для ремонту парку, розташованого між проспектом Миколи Бажана та вулицею Срібнокільською, навколо озера Срібний Кіл. У результаті, міський бюджет переплатив майже 350 тисяч гривень за ці проєктні роботи.

Фото: Київська міська прокуратура

Дії затриманого кваліфіковано як розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах під час воєнного стану. Досудове розслідування триває.