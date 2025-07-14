Екскерівника "Київзеленбуду" затримали за розтрату на ремонті парку

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Артем Черничко
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Прокуратура Києва оголосила про підозру одному з колишніх керівників КО "Київзеленбуд" у розтраті близько 350 тисяч гривень бюджетних коштів. Ці гроші були виділені на проєкт реконструкції парку в Дарницькому районі.

Посадовця затримали. За даними слідства, він підписав документи, в яких була завищена вартість розробки проєктно-кошторисної документації для ремонту парку, розташованого між проспектом Миколи Бажана та вулицею Срібнокільською, навколо озера Срібний Кіл. У результаті, міський бюджет переплатив майже 350 тисяч гривень за ці проєктні роботи.

Фото: Київська міська прокуратура

Дії затриманого кваліфіковано як розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах під час воєнного стану. Досудове розслідування триває.

Срібний Кіл — озеро й парк у Дарницькому районі Києва. У 2017 році територія навколо озера площею 7,54 га офіційно стала парком. Проєкт його облаштування розробили у 2021 році, а будівництво першої з шести черг розпочали у квітні 2023 року. Парк має включати оглядові майданчики, набережну з фонтаном, майданчик для вигулу собак, памп-трек та амфітеатр.

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Опубліковано: 14 липня 2025
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