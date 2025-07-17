Уряд посилив охорону столичного урочища Китаїв — його хотіли забудувати

Кабінет міністрів України ухвалив постанову, розроблену Міністерством культури та стратегічних комунікацій, яка посилює охорону археологічної пам'ятки “Китаївське городище і курганний могильник”. Це комплекс, розташований у Києві за адресою вул. Китаївська, 15.

Про це повідомили в Мінкульті.

Документ вносить зміни до державного реєстру нерухомих пам’яток України, уточнюючи відомості про об'єкт. Цю пам'ятку внесли до реєстру ще у 2008 році. Нова постанова враховує результати численних досліджень, що дозволили уточнити її назву, складові частини, а також детальніше зафіксувати межі та місцезнаходження.

Завдяки цьому рішенню Китаївський комплекс отримає кращий захист від потенційних загроз, зокрема спроб забудови.

Китаїв є однією з найдавніших історичних місцевостей на південній околиці Києва, відомою залишками давньоруської фортеці, курганами, печерами та іншими археологічними об’єктами, що важливі для вивчення історії Київської Русі.

Торік Господарський суд Києва передав під забудову землі, на яких розташована археологічна пам’ятка “Китаївське городище та курганний могильник”. Згодом Мінкульт запропонував створити там заповідник.

Фото: Дяченко Тетяна / Wikimedia Commons