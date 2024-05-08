На території урочища Китаїв можуть створити заповідник, щоб зберегти його від забудови

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Ірина Маймур
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Мінкульт пропонує створити заповідник, до якого ввійде територія Китаївського городища.

Про це повідомляє пресслужба МКІП.

Зазначається, що нещодавно т. в. о. міністра культури Ростислав Карандєєв проводив прийом громадян. Серед звернень було питання щодо незаконної забудови Китаєва — історичного місця в Києві поблизу Національного парку "Голосіївський".

"МКІП постійно тісно співпрацює з громадськістю. Ми реагуємо на проблемні питання відразу й всіма можливими способами, які нам доступні. Сьогодні йдеться не тільки про збереження історичного місця в Києві – Китаєва, а й про необхідність його облаштування для людей", – сказав Ростислав Карандєєв.

Він запропонував створити заповідник, аби вберегти цю місцевість від забудови. Завданням заповідника буде дослідження цієї території, зокрема й археологічні.

Нагадаємо, що на території Китаївського археологічного комплексу археологи знайшли та дослідили понад 1000 артефактів – від зарубинецького періоду до часів Київської Русі. На цій місцевості розташовані об’єкти ІХ-ХІІІ ст.: городище, поселення та місто “мертвих” – 400 курганів.

Раніше ми писали, що містяни створили петицію щодо збереження пам'ятки археології національного значення “Китаївське городище”.

Фото: Вікіпедія/Тетяна Дяченк

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Опубліковано: 08 травня 2024
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