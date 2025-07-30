У Києві відновили історичний будинок Бородкової після прориву труб

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Ірина Маймур
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У Києві на вулиці Симона Петлюри комунальники відновили арку та проїзд історичного будинку Анни Бородкової, що були пошкоджені через прорив тепломереж у січні 2025 року.

Про це повідомив активіст і пам'яткоохоронець Дмитро Перов.

Унаслідок прориву тепломережі 9 січня тисячі літрів окропу піднялися на висоту до 2 метрів й під високим тиском почали вимивати цегляну кладку й руйнувати перекриття.

Тоді постраждали одразу дві історичні пам’ятки — будинок Федора Горячка 1880 року й садиба Анни Бородкової 1889 року. У них були зруйновані опорні перекриття і пошкоджені цегляні мурування перших поверхів. Згодом почав руйнуватися і другий поверх садиби Бородкової, а віконні рами зависли в повітрі.

Пошкоджені будинки в день аварії
Через тиждень після аварії у будинку Бородкової почав руйнуватися другий поверх

Експерти припускали, що доведеться демонтувати частину будівлі, щоб уберегти будинок Федора Горячка.

Утім, фахівцям вдалося застосувати “складне інженерне рішення” — обидві споруди зберегли, а зруйновану частину будинку Бородкової відновили.

Фото: Дмитро Перов

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Опубліковано: 30 липня 2025
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