У Києві відновили історичний будинок Бородкової після прориву труб

У Києві на вулиці Симона Петлюри комунальники відновили арку та проїзд історичного будинку Анни Бородкової, що були пошкоджені через прорив тепломереж у січні 2025 року.

Про це повідомив активіст і пам'яткоохоронець Дмитро Перов.

Унаслідок прориву тепломережі 9 січня тисячі літрів окропу піднялися на висоту до 2 метрів й під високим тиском почали вимивати цегляну кладку й руйнувати перекриття.

Тоді постраждали одразу дві історичні пам’ятки — будинок Федора Горячка 1880 року й садиба Анни Бородкової 1889 року. У них були зруйновані опорні перекриття і пошкоджені цегляні мурування перших поверхів. Згодом почав руйнуватися і другий поверх садиби Бородкової, а віконні рами зависли в повітрі.

Пошкоджені будинки в день аварії

Через тиждень після аварії у будинку Бородкової почав руйнуватися другий поверх

Експерти припускали, що доведеться демонтувати частину будівлі, щоб уберегти будинок Федора Горячка.

Утім, фахівцям вдалося застосувати “складне інженерне рішення” — обидві споруди зберегли, а зруйновану частину будинку Бородкової відновили.

Фото: Дмитро Перов