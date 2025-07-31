На честь Оззі Осборна пропонують перейменувати бульвар у Києві

На сайті Київради зареєстрували петицію з пропозицією перейменувати бульвар Верховної Ради у Дніпровському районі столиці на бульвар Оззі Осборна, щоб вшанувати пам'ять легендарного музиканта.

На момент написання новини петицію підписали понад 20 людей. Для її розгляду Київрадою потрібно 6 тисяч голосів.

Оззі Осборн помер 22 липня 2025 року у віці 76 років. Причиною смерті стали проблеми зі здоров’ям, зокрема хвороба Паркінсона, з якою він довго боровся.

Останній концерт музиканта відбувся 5 липня в його рідному Бірмінгемі. Це був благодійний виступ під назвою "Back to the Beginning", де Оззі востаннє вийшов на сцену разом із Black Sabbath. Через стан здоров’я він співав, сидячи на спеціальному троні, прикрашеному кажанами.

У Києві наразі немає вулиць, названих на честь іноземних музикантів — серед топонімів, що вшановують діячів культури, переважають українські композитори й виконавці. Частіше називають вулиці на честь іноземних політиків або філософів, як-от Рональд Рейган чи Рене Декарт.