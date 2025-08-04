Прокуратура вимагає розірвати договір на будівництво Подільського мосту

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Артем Черничко
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Подільська окружна прокуратура Києва подала до суду позов щодо одного з договорів на будівництво Подільського мостового переходу. Йдеться про ділянку від дамби Русанівських садів до бульвару Перова.

Фото: Wikimedia Commons

У квітні 2017 року КП “Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва” уклало договір з приватною компанією на будівництво. За вісім років термін робіт неодноразово продовжували, а ціна зросла майже вдвічі: з 1,7 до 3,5 мільярда гривень. Станом на липень 2025 року з бюджету столиці підряднику перерахували понад 2 мільярди гривень.

Прокуратура вимагає розірвати договір через порушення, виявлені Антимонопольним комітетом України. За його висновком, двоє учасників тендеру, включно з переможцем, вчинили антиконкурентні узгоджені дії, що спотворює результати торгів. Суди всіх інстанцій підтвердили висновок АМКУ, відмовивши компаніям у задоволенні їхніх позовів.

Наразі Господарський суд Києва відкрив провадження за позовом прокуратури, яка вимагає визнати договір недійсним і стягнути сплачені гроші з підрядника. Також у суді розглядається ще одна схожа справа: прокуратура вимагає визнати недійсним договір на будівництво мосту вартістю 8,4 мільярда гривень.

Подільсько-Воскресенський міст — один із найскандальніших довгобудів. Роботи над ним почалися понад 20 років тому. У грудні 2023 року Подільсько-Воскресенський відкрили для спецтранспорту, а через рік відкрили рух для легкових авто та муніципального транспорту.

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Опубліковано: 04 серпня 2025
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