Пошкоджений обстрілом будинок Раднаркому в центрі Києва захистять від руйнування

Департамент охорони культурної спадщини КМДА погодив невідкладні протиаварійні та консерваційні роботи в колишній будівлі Раднаркому УРСР на вул. Інститутській, 10.

Про це повідомляє пам'яткоохоронець Дмитро Перов.

Це житловий будинок у стилі радянського неокласицизму. Він розташований на розі вулиць Інститутської й Банкової. Будівлю звели впродовж 1937—1941 років для раднаркому УРСР за проєктом Д. Богуславського і Юрія Корбіна.

Нагорі будинку до російської атаки була ошатна вежа-ротонда у вигляді альтанки. У 2006 році будівлю включили до Державного реєстру нерухомих памʼяток України.

Під час атаки урядового кварталу 1 січня 2025 року була вщент зруйнована вежа-ротонда, також постраждали два верхні поверхи. Тоді через російський обстріл загинуло подружжя науковців.

Наразі будинок із 56 квартирами перебуває в аварійному стані.

Фото: Дмитро Перов; Rasal Hague / Вікіпедія