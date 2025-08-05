Прокуратура вимагає від власника садиби Барбана зберегти будівлю

Власника історичної садиби Барбана на вул. Обсерваторна, 6 можуть зобов’язати через суд провести невідкладні консерваційні та протиаварійні роботи.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури.

У прокуратурі зазначають, що власник ухиляється від укладення охоронного договору та не приводить об'єкт до належного стану.

У зв’язку з цим прокуратура подала позов до адміністративного суду в інтересах держави. У ньому йдеться про зобовʼязання власника укласти охоронний договір і провести невідкладні роботи для збереження будівлі.

Садиба Барбана — історичний одноповерховий будинок, який звели у 1891 році. Він є зразком одноповерхової забудови другої половини ХІХ – початку ХХ століття.

У травні 2021 року поруч із садибою почали будівельні роботи, зокрема знесли флігель. Уже в серпні того ж року забудовник частково розібрав й саму історичну будівлю. На її місці він планував будівництво 12-поверхового житлового комплексу.

Після суспільного розголосу і протестів місцевих жителів Рада нацбезпеки і оборони України постановила відновити напівзруйновану садибу. А в КМДА пообіцяли відреставрувати будівлю.

У січні 2022 року Шевченківський районний суд скасував арешт на земельну ділянку на вулиці Обсерваторна, 6, де розташована садиба Барбана. На локацію пригнали техніку, аби остаточно зруйнувати будівлю, однак активісти блокували техніку та збудували барикади. Зрештою наприкінці січня на садибу Барбана знову наклали арешт.

У листопаді 2023 року садибу визнали історичною памʼяткою. 22 серпня 2024 року садибу Барбана включили до Переліку пам’яток Києва.

Фото: Дмитро Перов; Антон Корчагін