У Терапевтичному саду на ВДНГ створять освітлення з ефектом заходу сонця

Ірина Маймур
У Терапевтичному саду, який створюють на ВДНГ для військових, ветеранів і всіх охочих, облаштують систему освітлення, що заспокоюватиме і даруватиме відчуття безпеки. Про це повідомили в пресслужбі Експоцентру.

Сад створюють спільно з Міністерством у справах ветеранів та урбан-бюро Big City Lab. Концепцію освітлення Саду розробила й реалізує компанія Expolight.

В основі рішення з освітленням — ефект взаємодії з природним світлом, зокрема у моменти заходу сонця, коли освітлення м’яке й тепле. Саме таке світло підтримує добові ритми й сприятливо впливає на психоемоційний стан.

Освітлення працюватиме в різних сценаріях і виконуватиме декілька функцій. Один із них — медитативний маршрут: від відкритих, більш яскравих просторів до затишних камерних зон.

У приміщеннях Саду використовуватимуть внутрішнє “зцілювальне” світло, яке допомагатиме розслабитися. Для цього поєднуватимуть теплі відтінки з ефектом присутності біля вогнища з нейтральними.

Система містить опори із надбудованими світильниками та підземне освітлення. В основі — діоди, підібрані за спектром, кольоропередачею та температурою світла, які максимально точно імітують спектр заходу сонця. Рішення спирається на успішні практики терапевтичної ландшафтної архітектури Японії, Швейцарії та скандинавських країн.

Окрім спеціального освітлення, концепція Саду передбачає зони садівничої терапії, тілесних практик (йоги, ерготерапії та адаптивний спортивний майданчик), простори для арттерапії, майстеркласів і групових практик. Також будуть індивідуальні зони для відпочинку та локація для дітей.

Весь простір буде безпечним, безбар’єрним та адаптованим до різних потреб відвідувачів.

Візуалізації: Big City / Lab PUPA / Expolight

Опубліковано: 08 серпня 2025
