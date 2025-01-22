Терапевтичний сад в японському стилі створять у Тернополі: що там буде
У парку "Сопільче" в Тернополі облаштовують терапевтичний сад у японському стилі.
Про це пише “Суспільне Тернопіль”.
На території площею один гектар висадять 169 саджанців дерев і кущів, зокрема сакуру та вічнозелений бамбук. Для троянд встановлять 19 арок, а водойму прикрасять ліліями.
У саду вже встановили японські "ворота Торії", декоративне каміння та закуплено аераційні фонтани.
"Гармонійне поєднання дерев, каміння та водойм характерне для японських садів. Такі простори давно популярні в Європі, але в Україні вони тільки починають з’являтися", — зазначив Савечко.
Також планують додати відновлювальне джерело енергії — гібридну сонячно-вітрову електростанцію, а ще оновити водяний млин.
Спеціалістка з благоустрою Людмила Гринчишина розповіла, що всі рослини адаптовані до місцевих кліматичних умов, оскільки вирощені в українських розсадниках.
Психологиня Віта Славопас наголосила, що такі простори сприяють покращенню психоемоційного стану.
"Контакт із природою допомагає відволіктися від тривожних думок і відновити внутрішній ресурс. У саду можна практикувати майндфулнес — техніку споглядання краси природи. Це сприяє релаксації та відпочинку мозку", — пояснила психологиня.
За словами Павла Савечка, завершити облаштування саду планують до кінця квітня.
Проєкт реалізують за грантові кошти Європейського Союзу в рамках програми "Мери за економічне зростання".
Раніше ми писали, що данський містопланувальник Мікаель Колвілл-Андерсен ініціював відкриття на Подолі терапевтичного саду. Також він планує облаштувати сад відновлення для реабілітації військових та людей із посттравматичним стресовим розладом у Львові.
Фото: “Суспільне Тернопіль”; Portes.uа