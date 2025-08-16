Маріуполь може залишитися без води — обміліло Старокримське водосховище

37
Ірина Маймур
share share

У Маріуполі майже повністю висохло Старокримське водосховище, яке нині є єдиним джерелом водопостачання міста.

Про це повідомила Маріупольська міська рада.

За даними міськради, у водосховищі залишилася лише невелика кількість води. Його добовий дебіт становить близько 35 тисяч кубометрів, тоді як для забезпечення міста потрібно щонайменше 150 тисяч. Такий дефіцит може призвести до повної зупинки водопостачання.

Обміління водосховища загрожує загибеллю риби, руйнуванням водних екосистем та підвищенням ризику інфекційних хвороб. Навіть окупаційна адміністрація визнає наявність цих проблем.

До 2022 року Маріуполь отримував воду з каналу Сіверський Донець та Старокримського водосховища. Після пошкодження каналу місто залишилося лише з резервним джерелом.

До повномасштабного вторгнення планувалося модернізувати систему водопостачання за підтримки уряду Франції. Проєкт включав будівництво нової фільтрувальної станції, яку мали запустити у 2023–2024 роках.

Фото: Маріупольська міська рада

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 16 серпня 2025
share share
Активісти Greenpeace встановили “криваву” інсталяцію на газовій платформі у Північному морі Активісти Greenpeace встановили “криваву” інсталяцію на газовій платформі у Північному морі Театр Франка покаже світову прем’єру “Ґалісії” — це продовження п’єси Лорки Театр Франка покаже світову прем’єру “Ґалісії” — це продовження п’єси Лорки Співачка SZA стала артдиректоркою Vans Співачка SZA стала артдиректоркою Vans Із загиблим на фронті художником Давидом Чичканом попрощаються на Майдані Із загиблим на фронті художником Давидом Чичканом попрощаються на Майдані
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.