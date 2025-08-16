Маріуполь може залишитися без води — обміліло Старокримське водосховище

У Маріуполі майже повністю висохло Старокримське водосховище, яке нині є єдиним джерелом водопостачання міста.

Про це повідомила Маріупольська міська рада.

За даними міськради, у водосховищі залишилася лише невелика кількість води. Його добовий дебіт становить близько 35 тисяч кубометрів, тоді як для забезпечення міста потрібно щонайменше 150 тисяч. Такий дефіцит може призвести до повної зупинки водопостачання.

Обміління водосховища загрожує загибеллю риби, руйнуванням водних екосистем та підвищенням ризику інфекційних хвороб. Навіть окупаційна адміністрація визнає наявність цих проблем.

До 2022 року Маріуполь отримував воду з каналу Сіверський Донець та Старокримського водосховища. Після пошкодження каналу місто залишилося лише з резервним джерелом.

До повномасштабного вторгнення планувалося модернізувати систему водопостачання за підтримки уряду Франції. Проєкт включав будівництво нової фільтрувальної станції, яку мали запустити у 2023–2024 роках.

Фото: Маріупольська міська рада