На Оболоні виявили розпис, схожий на твори бойчукістів: активісти закликають його зберегти

553
Ірина Маймур
share share

На фасаді ліцею № 20 на Оболонському проспекті, 32Б під шаром вагонки виявили розпис, який, за попередніми оцінками, може належати школі бойчукістів або бути темперною роботою художника Степана Химочки.

Про це повідомила дослідниця монументально-декоративного мистецтва періоду 1960–90-х років Олена Борисова.

“Можу, звісно, помилятися, але одне зрозуміло точно: це не випадковий декор, а частинка нашої культурної пам’яті”, — зазначає вона.

Нині фасад будівлі утеплюють, і за кілька днів розпис може опинитися під шаром утеплювача й декоративної штукатурки.

Будівля з розписом до ремонту

Панно варто зберегти й відреставрувати, а не замуровувати під утеплювачем, вважає Борисова. Вона закликає керівництво ліцею і київську владу зупинити роботи та врятувати розпис. За словами дослідниці, знайти фахівців для реставрації цілком реально.

“Панно може стати справжньою окрасою Оболоні й нагадуванням, що мистецтво сильніше за байдужість”, — підсумувала вона.

Фото: Олена Борисова

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 19 серпня 2025
share share
У Лондоні відкриють виставку втрачених фото The Beatles, зроблених Полом Маккартні У Лондоні відкриють виставку втрачених фото The Beatles, зроблених Полом Маккартні Житловий будинок із крамницями на Подолі вимагають зберегти через суд Житловий будинок із крамницями на Подолі вимагають зберегти через суд Під Житомиром руйнується неоготичний палац Ніродів Під Житомиром руйнується неоготичний палац Ніродів В Одесі на фасаді готелю оновили пошкоджену статую — тепер у неї інше обличчя В Одесі на фасаді готелю оновили пошкоджену статую — тепер у неї інше обличчя
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.