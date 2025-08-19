На Оболоні виявили розпис, схожий на твори бойчукістів: активісти закликають його зберегти
На фасаді ліцею № 20 на Оболонському проспекті, 32Б під шаром вагонки виявили розпис, який, за попередніми оцінками, може належати школі бойчукістів або бути темперною роботою художника Степана Химочки.
Про це повідомила дослідниця монументально-декоративного мистецтва періоду 1960–90-х років Олена Борисова.
“Можу, звісно, помилятися, але одне зрозуміло точно: це не випадковий декор, а частинка нашої культурної пам’яті”, — зазначає вона.
Нині фасад будівлі утеплюють, і за кілька днів розпис може опинитися під шаром утеплювача й декоративної штукатурки.
Панно варто зберегти й відреставрувати, а не замуровувати під утеплювачем, вважає Борисова. Вона закликає керівництво ліцею і київську владу зупинити роботи та врятувати розпис. За словами дослідниці, знайти фахівців для реставрації цілком реально.
“Панно може стати справжньою окрасою Оболоні й нагадуванням, що мистецтво сильніше за байдужість”, — підсумувала вона.
Фото: Олена Борисова