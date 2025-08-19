У Рівному за кошти бізнесу облаштували інклюзивний маршрут

У Рівному відкрили перший в Україні безбар'єрний маршрут, збудований за кошти приватних інвесторів. Про це повідомила пресслужба благодійного фонду “Корабель допомоги”.

Це 1,5 кілометра безбар’єрного простору, який об’єднав головні міські локації: ЦНАП із адмінпослугами, обласну військову адміністрацію, бізнес-коворкінг для ветеранів та центральну вулицю Симона Петлюри.

Проєкт реалізували приватні інвестори. Його ініціатором став підприємець і філантроп із Дніпра Микита Плясов, засновник БФ “Корабель допомоги”. Міська влада долучилася до робіт, забезпечивши благоустрій території, заміну покриття й озеленення.

На маршруті розширили пішохідні зони, понизили бордюри, облаштували підвищені переходи та замінили дорожнє покриття. Проклали понад 3 тисяч м² нової бруківки, вивезли близько 1 тисячі тонн сміття та старого асфальту, підняли 33 люки й встановили 400 нових бордюрів. Підготовлено 14 клумб і 22 лунки для дерев. Для зручності маломобільних груп тактильну плитку виклали на 17 переходах, а в ЦНАПі та бізнес-коворкінгу з’явилися сучасні сенсорні термінали.

Рівне стало пілотним містом національного проєкту “Рух без бар’єрів”. Розробники надихалися прикладами Данії, Швейцарії та Нідерландів, створюючи простір, де всі елементи — від понижених бордюрів до озеленення — працюють на комфорт і безпеку мешканців.

Попереду кілька нових етапів. Зокрема, у планах — ремонт тротуарів на вулиці Симона Петлюри, облаштування паркомісць для людей з інвалідністю та оновлення водовідведення на ділянці від вулиці Кавказької до Соборної. Також мають оновити дві зупинки громадського транспорту "Вулиця Симона Петлюри" на проспекті Миру разом із ремонтами підходів до них.

У підсумку перша черга маршруту матиме близько 4,5 км і з’єднає майдан Незалежності, ЦНАП, обласну адміністрацію та міські лікарні для дорослих і дітей.