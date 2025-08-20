Кияни вимагають доступ до туалетів у метро — петиція набрала голоси

2593
Артем Черничко
share share

Петиція на сайті Київської міської ради з проханням дозволити пасажирам відвідування вбиралень у столичному метрополітені набрала необхідні 6 тисяч голосів. Тепер звернення має розглянути голова КМДА Віталій Кличко.

Вбиральні є на всіх станціях, але вони призначені лише для персоналу. Це створює серйозні незручності для пасажирів, особливо якщо врахувати пересадки й довгі переїзди між районами, йдеться у петиції.

Фото: Alice Kotlyarenko / Unsplash

“Відсутність можливості скористатися туалетом у публічному просторі — це не лише порушення базових побутових потреб, а й питання гідності, — зазначає авторка звернення Дарина Якушко. — Подібна практика давно змінена в більшості європейських міст, де туалети в метро є стандартом”.

Вона пропонує відкрити доступ до туалетів на кожній станції, а для забезпечення чистоти й обслуговування — запровадити символічну плату за користування у розмірі 5–10 грн.

Проблема з доступністю вбиралень у метро регулярно піднімається громадськістю. У 2022 році одразу дві аналогічні петиції були розглянуті міськрадою, однак безрезультатно.

Минулого тижня столичним метро скористалися 4,5 мільйона пасажирів.

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 20 серпня 2025
share share
На Закарпатті відкриють веломаршрут завдовжки 400 км На Закарпатті відкриють веломаршрут завдовжки 400 км Шерон Стоун не зіграє у перезапуску "Основного інстинкту" Шерон Стоун не зіграє у перезапуску "Основного інстинкту" Пішохідний міст у Києві частково закривають до кінця року Пішохідний міст у Києві частково закривають до кінця року У Дніпрі старовинні будівлі фабрики перетворили на офісний центр У Дніпрі старовинні будівлі фабрики перетворили на офісний центр
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.