Кияни вимагають доступ до туалетів у метро — петиція набрала голоси

Петиція на сайті Київської міської ради з проханням дозволити пасажирам відвідування вбиралень у столичному метрополітені набрала необхідні 6 тисяч голосів. Тепер звернення має розглянути голова КМДА Віталій Кличко.

Вбиральні є на всіх станціях, але вони призначені лише для персоналу. Це створює серйозні незручності для пасажирів, особливо якщо врахувати пересадки й довгі переїзди між районами, йдеться у петиції.

Фото: Alice Kotlyarenko / Unsplash

“Відсутність можливості скористатися туалетом у публічному просторі — це не лише порушення базових побутових потреб, а й питання гідності, — зазначає авторка звернення Дарина Якушко. — Подібна практика давно змінена в більшості європейських міст, де туалети в метро є стандартом”.

Вона пропонує відкрити доступ до туалетів на кожній станції, а для забезпечення чистоти й обслуговування — запровадити символічну плату за користування у розмірі 5–10 грн.

Проблема з доступністю вбиралень у метро регулярно піднімається громадськістю. У 2022 році одразу дві аналогічні петиції були розглянуті міськрадою, однак безрезультатно.

Минулого тижня столичним метро скористалися 4,5 мільйона пасажирів.